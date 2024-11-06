6 ноября на «Парк-де-Пренс» пройдет матч 4-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» встретится с «Атлетико«. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

ПСЖ

Команда в прошлом сезоне, помимо обязательной программы в виде продолжения доминирования на внутренней арене, смогла дойти до полуфинала Лиги чемпионов. И хотя в 1/4 Барселона сама растеряла немалое преимущество, руководство во главе с Аль-Хелаифи было довольно новым наставником, Луисом Энрике. Но вот Мбаппе это не убедило, и он все-таки ушел в мадридский Реал. Без него катастрофы не случилось, но сейчас уже в столице Франции нет супер-звезд. Все равно получается неплохо, на внутренней арене. А вот в Лиге чемпионов только ляп Гассаниги помог стартовать с победы над дебютирующей Жироной, а потом последовали 0:2 с Арсеналом. Да и с ПСВ дома, пропустив первыми, ограничились ответным мячом Хакими в начале второго тайма.

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Атлетико

Клуб в прошлом сезоне смог выйти в плей-офф Лиги чемпионов, но в целом откровенно топтался на месте, показав крайне посредственные результаты. На это отреагировали полноценной чисткой состава, причем не дешевой. Вот только без отпущенных бесплатно или за скромную компенсацию Савича, Эрмосо, Сауля, Жоау Феликса, Мораты, но с Ле Норманом, Галлахером, Серлотом и Альваресом, как-то матрасники не впечатляют, побеждая максимум в половине матчей. И особенно много дров подопечные Диего Симеоне наломали в Лиге чемпионов. Причем там они стартовали с победы над достаточно крепким соперником, РБ Лейпциг. Но после тех 2:1 гранд из Мадрида получил 0:4 в Лиссабоне от Бенифики, а потом, пусть и из-за спорного пенальти, уступили 1:3 дома Лиллю.

Статистика личных встреч

Официальных матчей не было. В 2009-м году в Кубке Эмирейтс была ничья, через 9 лет на Международном кубке чемпионов испанцы победили 3:1.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом пары французов, что играют дома. Но стороны крайне нестабильны, так что стоит присмотреться к нейтральному варианту с тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,86).