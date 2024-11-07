Вечером 6 ноября состоялись заключительные поединки 4-го тура Лиги чемпионов.

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Испанский клуб Атлетико взял 3 очка в гостях в игре с ПСЖ благодаря голу Анхеля Корреа на 90+3 мин.

⚽️ Лига чемпионов. 4-й тур, 6 ноября

22:00. ПСЖ (Франция) – Атлетико Мадрид (Испания) – 1:2

Голы: Заир-Эмери, 14 – Молина, 18, Корреа, 90+3

Видео голов и обзор матча