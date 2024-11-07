06.11.2024 22:00 – FT 1 : 2
Лига чемпионов07 ноября 2024, 03:23 | Обновлено 07 ноября 2024, 04:11
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ПСЖ – Атлетико – 1:2. Победный мяч Корреа на 90+3 мин. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги чемпионов
07 ноября 2024, 03:23 | Обновлено 07 ноября 2024, 04:11
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Вечером 6 ноября состоялись заключительные поединки 4-го тура Лиги чемпионов.
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Испанский клуб Атлетико взял 3 очка в гостях в игре с ПСЖ благодаря голу Анхеля Корреа на 90+3 мин.
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⚽️ Лига чемпионов. 4-й тур, 6 ноября
22:00. ПСЖ (Франция) – Атлетико Мадрид (Испания) – 1:2
Голы: Заир-Эмери, 14 – Молина, 18, Корреа, 90+3
Видео голов и обзор матча
События матча
90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Анхель Корреа (Атлетико Мадрид).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Науэль Молина (Атлетико Мадрид).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Варрен Заир-Эмри (ПСЖ).
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