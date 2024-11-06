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Лига Чемпионов
ПСЖ
06.11.2024 22:00 – FT 1 : 2
Атлетико Мадрид
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Лига чемпионов
06 ноября 2024, 23:56 | Обновлено 07 ноября 2024, 00:55
309
1

Вырвали победу на последней минуте. Атлетико победил ПСЖ

Матч закончился со счетом 2:1 в пользу матрасников

06 ноября 2024, 23:56 | Обновлено 07 ноября 2024, 00:55
309
1
Вырвали победу на последней минуте. Атлетико победил ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. ПСЖ - Атлетико

Вечером 6 ноября состоялся матч 4 тура Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Атлетико».

Игра прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

За хозяев гол забил хавбек Варрен Заир-Эмери на 14-й минуте. Через 4 минуты испанцы ответили голом защитника Науэля Молины, на последней минуте матча Анхель Корреа принес матрасникам победу.

После этого матча «ПСЖ», имея в своем активе 4 очка, занимает 25-ю позицию, а «Атлетико» имеет 6 очков и занимает 23-е место.

Лига чемпионов. 4-й тур. 6 ноября

ПСЖ – Атлетико – 1:2

Голы: Заир-Эмери, 14 – Молина, 18, Корреа, 90+3

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пако, Мендеш, Заир-Эмери, (Круг Муани, 73), Витинья, Невес, (Руис, 67), Дембеле, (Дуэ, 90), Ассенсио, (Ли Кан Ин, 67), Баркола

Атлетико: Облак, Симеоне, (Рикельме, 60), Молина, Витсель, Лангле, Галан, (Мандава, 60), Галлагер, (Лино, 78), Де Пауль, (Коке, 60), Барриос, Альварес, (Корреа, 67), Гризманн

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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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Атлетік переміг ПСЖОбъясните редактору, что играл не Атлетик, а АтлетикО
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