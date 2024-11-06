Вырвали победу на последней минуте. Атлетико победил ПСЖ
Матч закончился со счетом 2:1 в пользу матрасников
Вечером 6 ноября состоялся матч 4 тура Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Атлетико».
Игра прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.
За хозяев гол забил хавбек Варрен Заир-Эмери на 14-й минуте. Через 4 минуты испанцы ответили голом защитника Науэля Молины, на последней минуте матча Анхель Корреа принес матрасникам победу.
После этого матча «ПСЖ», имея в своем активе 4 очка, занимает 25-ю позицию, а «Атлетико» имеет 6 очков и занимает 23-е место.
Лига чемпионов. 4-й тур. 6 ноября
ПСЖ – Атлетико – 1:2
Голы: Заир-Эмери, 14 – Молина, 18, Корреа, 90+3
ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пако, Мендеш, Заир-Эмери, (Круг Муани, 73), Витинья, Невес, (Руис, 67), Дембеле, (Дуэ, 90), Ассенсио, (Ли Кан Ин, 67), Баркола
Атлетико: Облак, Симеоне, (Рикельме, 60), Молина, Витсель, Лангле, Галан, (Мандава, 60), Галлагер, (Лино, 78), Де Пауль, (Коке, 60), Барриос, Альварес, (Корреа, 67), Гризманн
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