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Лига Чемпионов
ПСЖ
06.11.2024 22:00 – FT 1 : 2
Атлетико Мадрид
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Лига чемпионов
07 ноября 2024, 05:23 | Обновлено 07 ноября 2024, 05:49
26
0

Диего СИМЕОНЕ: «У Атлетико не хватало 5 защитников. Но мы сражались»

Атлетико взял 3 очка в игре с ПСЖ благодаря голу Анхеля Корреа на 90+3 мин

07 ноября 2024, 05:23 | Обновлено 07 ноября 2024, 05:49
26
0
Диего СИМЕОНЕ: «У Атлетико не хватало 5 защитников. Но мы сражались»
УЕФА. Диего Симеоне

Вечером 6 ноября состоялись заключительные поединки 4-го тура Лиги чемпионов.

Испанский клуб Атлетико взял 3 очка в гостях в игре с ПСЖ благодаря голу Анхеля Корреа на 90+3 мин.

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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне: «У нас не хватало 5 защитников. Несмотря на их отсутствие, команда была сильна. Мы пропустили из-за ошибочного паса из глубины. И тогда команда могла бы развалиться, но мы этого не сделали.

Мы продолжали играть в свой футбол. Гол Молины был фантастическим, коллективным усилием. Мы видели в матче с «Лиллем», сколько у нас было моментов, которые мы не смогли реализовать. Сегодня все было наоборот.

Это были большие усилия от нашей команды. Я был рад, что смог оживить команду, выпустив Лино, Корреа и Рейнилдо. Мы не отклонились от своего плана. Мы защищались так, как нужно было».

Нападающий «Атлетико» Анхель Корреа: «Команда приложила большие усилия на сложном стадионе. «ПСЖ» играл очень хорошо, они атаковали весь матч, но мы были уверены в себе, мы много работали в защите как команда, и, в конце концов, мы забили гол, одержав победу».

ПСЖ забил очень рано, но команде удалось усилить давление, и мы сравняли счет. Это была отличная коллективная игра. Это идея, которой мы должны руководствоваться, чтобы подтолкнуть себя немного больше играть с мячом. Иногда у нас что-то не получается, но идея всегда в том, чтобы сражаться. Теперь пришло время отдохнуть».

⚽️ Лига чемпионов. 4-й тур, 6 ноября

22:00. ПСЖ (Франция) – Атлетико Мадрид (Испания) – 1:2

Голы: Заир-Эмери, 14 – Молина, 18, Корреа, 90+3

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Анхель Корреа (Атлетико Мадрид).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Науэль Молина (Атлетико Мадрид).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Варрен Заир-Эмри (ПСЖ).
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Атлетико Мадрид ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Атлетико Анхель Корреа Диего Симеоне пресс-конференция
Николай Степанов Источник: УЕФА
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