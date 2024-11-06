ФОТО. Мастерс в Париже со следующего года переедет на новую арену

Ежегодный турнир серии Masters 1000 ATP в столице Франции готовится открыть новую главу своей истории, переезжая на Paris La Défense Arena со следующего года. С 25 октября по 2 ноября 2025 года крупнейшая крытая арена Европы, оснащённая новейшими удобствами, будет принимать юбилейный сороковой Мастерс.



Стоит отменить, что Центральный корт будет рассчитан на 16,5 тыс. мест. Это больше, чем вместимость центральных кортов Ролан Гаррос, Уимблдона и арены Рода Лейвера в Австралии.







Напомним, что в этом году победу на парижском Мастерсе победу одержал немец Александр Зверев.