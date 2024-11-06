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06 ноября 2024, 05:12 | Обновлено 06 ноября 2024, 06:04
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ВИДЕО. Команда Динамо U-19 ведет подготовку к матчу ЮЛУ против Марибора

Первый матч второго раунда Юношеской лиги УЕФА завершился вничью, 1:1

06 ноября 2024, 05:12 | Обновлено 06 ноября 2024, 06:04
100
0
ВИДЕО. Команда Динамо U-19 ведет подготовку к матчу ЮЛУ против Марибора
ФК Динамо

Киевское «Динамо» проведет ответный матч 2-го раунда Юношеской лиги УЕФА 2024/25 (по Пути чемпионов), соперником в котором выступит словенский «Марибор».

Игра пройдет в среду, 6 ноября, в Мариборе на стадион «Людски врт», начало – в 18:00 по киевскому времени. Первая игра завершилась вничью (1:1)

В турнире добавился дополнительный раунд, а количество участников этого пути выросло с 32 до 52 команд. Они ведут борьбу за 10 путевок в 1/16 финала, а не 8 в стыковых матчах, как это было раньше. Проводится три раунда двухматчевых противостояний. 24 клуба по ассоциациям с самым низким рейтингом (в том числе «Марибор») начали борьбу с первого раунда. Клубы по ассоциациям с топ-28 рейтингом (в том числе «Динамо») начали борьбу со второго раунда. 10 победителей третьего раунда выходят в 1/16 финала, где сыграют против клубов по Пути Лиги чемпионов с рейтингом с 7-го по 16-й.

Марибор после первого матча с Динамо сыграл два поединка в словенской Младинской лиге. Подопечные Радована Карановича уверенно одолели Крку (4:1), а также были разгромлены в гостях Браво (0:4). В турнирной таблице Марибор занимает третье место, имея столько же очков, сколько у Домжале и Браво, причем последние провели на одну игру больше по сравнению со своими оппонентами. Но мариборцы уступают обоим конкурентам из-за худшей разницы забитых мячей (+8 против +26 и +19 у соперников).

«Динамо» U-19 под руководством Игоря Костюка после встречи в Сталевой Воле сыграло два тура в рамках чемпионата Украины среди юношеских команд. Бело-синие минимально уступили принципиальное противостояние донецкому «Шахтеру» (0:1), а также разгромили «Ингулец» (7:0). Динамовцы занимают второе место в турнирной таблице, набрав 31 очко (10 побед, 1 ничья, 1 поражение, мячи – 49:4), и уступают «Шахтеру» тремя очками. Лучшим бомбардиром команды в чемпионате является 18-летний Владислав Герич, на счету которого 10 голов, 9 точных ударов в активе Дмитрия Кремчанина.

ВИДЕО. Команда Динамо U-19 ведет подготовку к матчу ЮЛУ против Марибора

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Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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