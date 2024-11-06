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  4. Матвей КОРОБОВ: «Динамовцы нанесли 30 ударов, но выгоды не получили»
Молодежные турниры
06 ноября 2024, 05:53 | Обновлено 06 ноября 2024, 06:04
366
0

Матвей КОРОБОВ: «Динамовцы нанесли 30 ударов, но выгоды не получили»

Киевская команда сыграет в Юношеской лиге против словенского Марибора U-19

06 ноября 2024, 05:53 | Обновлено 06 ноября 2024, 06:04
366
0
Матвей КОРОБОВ: «Динамовцы нанесли 30 ударов, но выгоды не получили»
ФК Динамо

Защитник «Динамо» U-19 Максим Коробов прокомментировал подготовку к ответному матчу 2-го раунда Юношеской лиги УЕФА против словенского «Марибора».

– Продолжается подготовка к «Марибору», провели финальную тренировку. Над чем работали?

– Особо ничего не отрабатывали, конечно предыгровая тренировка. Тренировались, чтобы настроение было боевое, поработали над ударами. Будем дальше готовиться.

– Несколько дней назад вы были в Киеве, потом тренировались в Люблине, сейчас уже в Мариборе. Насколько быстро все меняется…

– Да, быстро все меняется. Немного измученные, конечно, но все равно полны сил. Будем продолжать готовиться. Все эти обстоятельства отнюдь не влияют на нас, морально так точно.

– В первом поединке была зафиксирована ничья – 1:1, хотя было много предпосылок для победы. Перед ответным матчем работаете как раз над ударами, чтобы все же преодолеть оборону соперника?

– Да, действительно, в первом матче нанесли 30 ударов по воротам соперника, но выгоды из них не получили. Поэтому, конечно, отрабатываем удары, надеюсь, уже будет лучшая результативность и одержим победу.

– Как настраиваешься лично ты? Может, есть какие-то специальные методы?

– Да нет ничего особенного. Просто стараюсь поддерживать себя в хорошем настроении и боевой готовности перед матчами.

– Насколько велика разница между чемпионатом Украины и Юношеской лигой УЕФА?

– Конечно, в Юношеской лиге УЕФА чувствуется большая ответственность, добавляет давление. Но при этом особо по «Марибору» не могу ничего сказать, так же как и поставить словенцев выше соперников по нашему юношескому первенству.

– Как будешь настраивать себя, чтобы выигрывать?

– Да никак особо. Для того чтобы быть в хорошей форме, нужно хорошо выспаться, буду слушать музыку и подбадривать команду, давать хорошее настроение. Конечно, ждем только победы.

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Динамо Киев Марибор Динамо Киев U-19 Юношеская лига УЕФА Марибор U-19 Матвей Коробов
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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