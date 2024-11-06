Бешикташ – Мальме – 2:1. Команды играли 15 минут. Видео голов и обзор

В матче 4-го тура Лиги Европы встретились «Бешикташ» и «Мальме».

Сложилось впечатление, что первый тайм команды использовали, как разогрев. Голов не было, лишь время от времени обе стороны пытались создавать острые атаки.

Во втором тайме хозяева поля начали действовать агрессивнее, и моменты у ворот «Мальме» стали появляться чаще. Поначалу защита шведов действовала безупречно, но на 76-й минуте туркам удалось открыть счет.

Спустя 10 минут игроки «Бешикташа» удвоили свое преимущество.

Гол, который «Мальме» забил на последней минуте, уже не имел значения, ведь времени на еще одну атаку не осталось.

Лига Европы. 4-й тур. 6 ноября

«Бешикташ» (Турция) – «Мальме» (Швеция) – 2:1

Голы: Мучи, 76, Киличсой, 86, - Риекс, 90+5.

«Бешикташ»: Гюнюк, Свенссон, Габриэл Паулиста, (Топчу, 84), Удуохай, Масуаку, Ндур, (Рашица, 72), Фернандеш, Мучи, Рафа Силва, (Учан, 84), Жоау Мариу, (Аль Мустари, 72), Киличсой.

«Мальме»: Рикардо, Рослер, Янссон, Заттерштром, Болин, (Али, 72), Пенья, (Розенгрен, 86), Джонсен, Бузанелло, Ботхейм, (Риекс, 86), Кристиансен, Телин (Берг, 72).

Предупреждения: Масуаку, 45+2, Габриэл Паулиста, 69, Киличсой, 90+6, - Пенья, 30, Янссон, 90+3

Видеоотчет матча