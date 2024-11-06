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  4. Бешикташ – Мальме – 2:1. Команды играли 15 минут. Видео голов и обзор
Лига Европы
Бешикташ
06.11.2024 17:30 – FT 2 : 1
Мальмё
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Лига Европы
06 ноября 2024, 22:26 | Обновлено 06 ноября 2024, 23:26
495
0

Бешикташ – Мальме – 2:1. Команды играли 15 минут. Видео голов и обзор

Турецкая команда была фаворитом в игре, но на поле было тяжело

06 ноября 2024, 22:26 | Обновлено 06 ноября 2024, 23:26
495
0
Бешикташ – Мальме – 2:1. Команды играли 15 минут. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 4-го тура Лиги Европы встретились «Бешикташ» и «Мальме».

Сложилось впечатление, что первый тайм команды использовали, как разогрев. Голов не было, лишь время от времени обе стороны пытались создавать острые атаки.

Во втором тайме хозяева поля начали действовать агрессивнее, и моменты у ворот «Мальме» стали появляться чаще. Поначалу защита шведов действовала безупречно, но на 76-й минуте туркам удалось открыть счет.

Спустя 10 минут игроки «Бешикташа» удвоили свое преимущество.

Гол, который «Мальме» забил на последней минуте, уже не имел значения, ведь времени на еще одну атаку не осталось.

Лига Европы. 4-й тур. 6 ноября

«Бешикташ» (Турция) – «Мальме» (Швеция) – 2:1

Голы: Мучи, 76, Киличсой, 86, - Риекс, 90+5.

«Бешикташ»: Гюнюк, Свенссон, Габриэл Паулиста, (Топчу, 84), Удуохай, Масуаку, Ндур, (Рашица, 72), Фернандеш, Мучи, Рафа Силва, (Учан, 84), Жоау Мариу, (Аль Мустари, 72), Киличсой.

«Мальме»: Рикардо, Рослер, Янссон, Заттерштром, Болин, (Али, 72), Пенья, (Розенгрен, 86), Джонсен, Бузанелло, Ботхейм, (Риекс, 86), Кристиансен, Телин (Берг, 72).

Предупреждения: Масуаку, 45+2, Габриэл Паулиста, 69, Киличсой, 90+6, - Пенья, 30, Янссон, 90+3

Видеоотчет матча

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Сёрен Рикс (Мальмё).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Семих Кылычсой (Бешикташ).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Эрнест Мучи (Бешикташ).
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Лига Европы Бешикташ Мальме видео голов и обзор
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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