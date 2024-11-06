Дожали. Бешикташ обыграл Мальме в Лиге Европы

В матче 4-го тура Лиги Европы встретились «Бешикташ» и «Мальме».

Перед началом игры «Бешикташ» считался абсолютным фаворитом, но первые минуты матча остались за гостями.

Лишь к середине тайма турецкая команда смогла выравнять ход игры, но забить в первой половине не удалось ни одной из команд

Во втором тайме игроки «Бешикташа» перехватили инициативу, однако защитники «Мальме» действовали надежно.

Казалось, что шведы смогут выстоять и забрать одно очко, но это им не удалось.

На 76-й минуте Эрнест Мучи открыл счет в матче, а на 86-й Семих Киличсой удвоил преимущество «Бешикташа».

На последних минутах игроки «Мальме» отыграли один мяч усилиями Серена Риекса.

Лига Европы. 4-й тур. 6 ноября

«Бешикташ» (Турция) – «Мальме» (Швеция) – 2:1

Голы: Мучи, 76, Киличсой, 86, – Риекс, 90+5.

«Бешикташ»: Гюнюк, Свенссон, Габриэл Паулиста, (Топчу, 84), Удуохай, Масуаку, Ндур, (Рашица, 72), Фернандеш, Мучи, Рафа Силва, (Учан, 84), Жоау Мариу, (Аль Мустари, 72), Киличсой.

«Мальме»: Рикардо, Рослер, Янссон, Заттерштром, Болин, (Али, 72), Пенья, (Розенгрен, 86), Джонсен, Бузанелло, Ботхейм, (Риекс, 86), Кристиансен, Телин (Берг, 72).

Предупреждения: Масуаку, 45+2, Габриэл Паулиста, 69, Киличсой, 90+6, – Пенья, 30, Янссон, 90+3

Фотоотчет матча.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine