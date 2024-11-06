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  4. Ришарлисон снова травмировался и может не сыграть до нового года
Англия
06 ноября 2024, 15:22 |
103
0

Ришарлисон снова травмировался и может не сыграть до нового года

Это уже пятая травма игрока в 2024 году

06 ноября 2024, 15:22 |
103
0
Ришарлисон снова травмировался и может не сыграть до нового года
Getty Images/Global Images Ukraine

27-летний бразильский форвард лондонского «Тоттенхема» Ришарлисон сообщил, что снова травмировался и не знает, сколько времени проведет в лазарете команды.

«Для меня это тяжелый момент. Я был счастлив, что смог снова играть, но прошло несколько недель, и я снова травмировался. Трудно сказать, что я сейчас чувствую. Прошу молиться за меня. Надеюсь, Бог меня защитит, и я скоро смогу снова играть», – цитирует Ришарлисона футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

С начала 2024 года Ришарлисон страдает от травм различного характера. В марте и апреле он проходил реабилитацию после повреждения колена. В мае у него были проблемы с мышцами.

На данный момент не сообщается о характере травмы.

Напоминаем, что за «Манчестер Юнайтед» может дебютировать 18-летний игрок, которого купили за 50 миллионов евро.

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Ришарлисон травма Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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