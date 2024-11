Ришарлисон снова травмировался и может не сыграть до нового года

27-летний бразильский форвард лондонского «Тоттенхема» Ришарлисон сообщил, что снова травмировался и не знает, сколько времени проведет в лазарете команды.

«Для меня это тяжелый момент. Я был счастлив, что смог снова играть, но прошло несколько недель, и я снова травмировался. Трудно сказать, что я сейчас чувствую. Прошу молиться за меня. Надеюсь, Бог меня защитит, и я скоро смогу снова играть», – цитирует Ришарлисона футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

С начала 2024 года Ришарлисон страдает от травм различного характера. В марте и апреле он проходил реабилитацию после повреждения колена. В мае у него были проблемы с мышцами.

На данный момент не сообщается о характере травмы.

⚠️🇧🇷 Richarlison on his injury: “It’s a difficult moment, again. I was very happy working hard and playing, but now I am injured again”.



“It’s difficult to say what I’m feeling in this moment, just pray for me… I hope God will protect me”. pic.twitter.com/aT370K9yqI