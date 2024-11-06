Новичок МЮ, за которого заплатили 50 млн евро, может дебютировать за клуб

18-летний французский защитник «Манчестер Юнайтед» Ленни Йоро наконец вернулся к тренировкам с основной группой. Как сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо, игрок восстанавливался после перелома одной из костей стопы.

Ленни Йоро присоединился к «красным дьяволам» летом, перейдя из «Лилля». За защитника «красные» заплатили 50 миллионов евро. Однако сезон Ленни начал в гипсе, так как получил травму еще до старта сезона.

Главный тренер команды Рубен Аморим также сообщил, что планирует задействовать молодого игрока в ближайших матчах команды.

Напомним, ранее Гарри Магуайр сообщил, что хочет остаться в «Манчестер Юнайтед».