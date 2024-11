Новичок МЮ, за которого заплатили 50 млн евро, может дебютировать за клуб

18-летний французский защитник «Манчестер Юнайтед» Ленни Йоро наконец вернулся к тренировкам с основной группой. Как сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо, игрок восстанавливался после перелома одной из костей стопы.

Ленни Йоро присоединился к «красным дьяволам» летом, перейдя из «Лилля». За защитника «красные» заплатили 50 миллионов евро. Однако сезон Ленни начал в гипсе, так как получил травму еще до старта сезона.

Главный тренер команды Рубен Аморим также сообщил, что планирует задействовать молодого игрока в ближайших матчах команды.

🚨🔴 Good news for Man United as Leny Yoro is training with the squad for the first time since his fractured metatarsal in the summer.



Rúben Amorim, looking forward to working with Yoro. pic.twitter.com/QEpH8WfhFG