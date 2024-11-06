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Англия
06 ноября 2024, 14:47 |
712
0

Новичок МЮ, за которого заплатили 50 млн евро, может дебютировать за клуб

Ленни Йоро в ближайшее время сможет сыграть за «красных дьяволов»

06 ноября 2024, 14:47 |
712
0
Новичок МЮ, за которого заплатили 50 млн евро, может дебютировать за клуб
Getty Images/Global Images Ukraine

18-летний французский защитник «Манчестер Юнайтед» Ленни Йоро наконец вернулся к тренировкам с основной группой. Как сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо, игрок восстанавливался после перелома одной из костей стопы.

Ленни Йоро присоединился к «красным дьяволам» летом, перейдя из «Лилля». За защитника «красные» заплатили 50 миллионов евро. Однако сезон Ленни начал в гипсе, так как получил травму еще до старта сезона.

Главный тренер команды Рубен Аморим также сообщил, что планирует задействовать молодого игрока в ближайших матчах команды.

Напомним, ранее Гарри Магуайр сообщил, что хочет остаться в «Манчестер Юнайтед».

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Лени Йоро Рубен Аморим Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига травма травма ноги
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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