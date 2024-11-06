Новичок МЮ, за которого заплатили 50 млн евро, может дебютировать за клуб
Ленни Йоро в ближайшее время сможет сыграть за «красных дьяволов»
18-летний французский защитник «Манчестер Юнайтед» Ленни Йоро наконец вернулся к тренировкам с основной группой. Как сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо, игрок восстанавливался после перелома одной из костей стопы.
Ленни Йоро присоединился к «красным дьяволам» летом, перейдя из «Лилля». За защитника «красные» заплатили 50 миллионов евро. Однако сезон Ленни начал в гипсе, так как получил травму еще до старта сезона.
Главный тренер команды Рубен Аморим также сообщил, что планирует задействовать молодого игрока в ближайших матчах команды.
Напомним, ранее Гарри Магуайр сообщил, что хочет остаться в «Манчестер Юнайтед».
🚨🔴 Good news for Man United as Leny Yoro is training with the squad for the first time since his fractured metatarsal in the summer.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 6, 2024
Rúben Amorim, looking forward to working with Yoro. pic.twitter.com/QEpH8WfhFG
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