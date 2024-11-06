Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Магуайр озвучил планы на будущее в МЮ после прихода Аморима
Англия
06 ноября 2024, 11:28 | Обновлено 06 ноября 2024, 11:30
352
0

Магуайр озвучил планы на будущее в МЮ после прихода Аморима

Защитник хочет остаться в Манчестере

06 ноября 2024, 11:28 | Обновлено 06 ноября 2024, 11:30
352
0
Магуайр озвучил планы на будущее в МЮ после прихода Аморима
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Магуайр

Английский защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр не хочет покидать расположение «красных дьяволов» после назначения Рубена Аморима.

Как сообщает TBR Football, англичанин откажется рассматривать возможность перехода из клуба в январе или подписание предварительного контракта с другим клубом в ближайшее время.

Сообщается, что защитник надеется проявить себя перед Аморимом и продлить соглашение с «красными дьяволами» в ближайшие месяцы.

Действующий контракт англичанина с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2025 года. Руководство «красных дьяволов» пока не планирует продолжать продлевать контракт с англичанином.

Ранее Рубен Аморим поделился эмоциями относительно своего назначения в «Манчестер Юнайтед».

По теме:
Лидер Спортинга обратился к Амориму из-за ухода в МЮ. Что сказал?
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Встретимся с Аморимом в Премьер-лиге»
Звезда Ман Сити обратился к Амориму после назначения в МЮ. Что сказал?
Гарри Магуайр Рубен Аморим Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стал известен новый Президент США. 47-й по счету, он же 45-й
Война | 06 ноября 2024, 10:10 34
Стал известен новый Президент США. 47-й по счету, он же 45-й
Стал известен новый Президент США. 47-й по счету, он же 45-й

Дональд Трамп во второй раз собирается сделать Америку великой

Известен состав Шахтера U-19 на матч Юношеской лиги УЕФА
Футбол | 06 ноября 2024, 12:01 1
Известен состав Шахтера U-19 на матч Юношеской лиги УЕФА
Известен состав Шахтера U-19 на матч Юношеской лиги УЕФА

Матч 4-го тура состоится 6 ноября в 13:00 в английском городе Боремвуд

«Он это сделает». Легендарный Льюис назвал победителя боя Усик – Фьюри
Бокс | 06.11.2024, 08:53
«Он это сделает». Легендарный Льюис назвал победителя боя Усик – Фьюри
«Он это сделает». Легендарный Льюис назвал победителя боя Усик – Фьюри
Дюбуа ответил, как бы завершился бой между Виталием Кличко и Тайсоном Фьюри
Бокс | 06.11.2024, 07:47
Дюбуа ответил, как бы завершился бой между Виталием Кличко и Тайсоном Фьюри
Дюбуа ответил, как бы завершился бой между Виталием Кличко и Тайсоном Фьюри
Анчелотти оценил матч Реал – Милан в ЛЧ, в котором Лунин пропустил трижды
Футбол | 06.11.2024, 02:17
Анчелотти оценил матч Реал – Милан в ЛЧ, в котором Лунин пропустил трижды
Анчелотти оценил матч Реал – Милан в ЛЧ, в котором Лунин пропустил трижды
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Маркевич назвал лучшего украинского игрока. Это не Довбик и не Мудрик
Маркевич назвал лучшего украинского игрока. Это не Довбик и не Мудрик
05.11.2024, 10:49 11
Футбол
Баффер назвал следующего соперника для Усика, если он победит Фьюри
Баффер назвал следующего соперника для Усика, если он победит Фьюри
05.11.2024, 12:47 1
Бокс
Скандал: Александрия – Полесье. Обнародована запись переговоров арбитров
Скандал: Александрия – Полесье. Обнародована запись переговоров арбитров
04.11.2024, 22:09 17
Футбол
Тренер Дюбуа: Усик играет в эти глупые, идиотские игры. Знаете, что Фьюри?
Тренер Дюбуа: Усик играет в эти глупые, идиотские игры. Знаете, что Фьюри?
04.11.2024, 21:35 5
Бокс
Двукратный победитель ЛЧ хочет купить Лунина зимой. Анчелотти отреагировал
Двукратный победитель ЛЧ хочет купить Лунина зимой. Анчелотти отреагировал
05.11.2024, 00:16 2
Футбол
Ультрас Баварии призвали бойкотировать матч с Шахтером. Что случилось?
Ультрас Баварии призвали бойкотировать матч с Шахтером. Что случилось?
04.11.2024, 17:45 48
Футбол
Мухаммед АЛИ: «Знаете, кого я считал лучшим боксером за все времена?»
Мухаммед АЛИ: «Знаете, кого я считал лучшим боксером за все времена?»
05.11.2024, 07:57
Бокс
Майк ТАЙСОН – о бое с Полом: «У меня плохие новости»
Майк ТАЙСОН – о бое с Полом: «У меня плохие новости»
04.11.2024, 18:41 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем