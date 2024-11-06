Магуайр озвучил планы на будущее в МЮ после прихода Аморима
Защитник хочет остаться в Манчестере
Английский защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр не хочет покидать расположение «красных дьяволов» после назначения Рубена Аморима.
Как сообщает TBR Football, англичанин откажется рассматривать возможность перехода из клуба в январе или подписание предварительного контракта с другим клубом в ближайшее время.
Сообщается, что защитник надеется проявить себя перед Аморимом и продлить соглашение с «красными дьяволами» в ближайшие месяцы.
Действующий контракт англичанина с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2025 года. Руководство «красных дьяволов» пока не планирует продолжать продлевать контракт с англичанином.
Ранее Рубен Аморим поделился эмоциями относительно своего назначения в «Манчестер Юнайтед».
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