Магуайр озвучил планы на будущее в МЮ после прихода Аморима

Английский защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр не хочет покидать расположение «красных дьяволов» после назначения Рубена Аморима.

Как сообщает TBR Football, англичанин откажется рассматривать возможность перехода из клуба в январе или подписание предварительного контракта с другим клубом в ближайшее время.

Сообщается, что защитник надеется проявить себя перед Аморимом и продлить соглашение с «красными дьяволами» в ближайшие месяцы.

Действующий контракт англичанина с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2025 года. Руководство «красных дьяволов» пока не планирует продолжать продлевать контракт с англичанином.

Ранее Рубен Аморим поделился эмоциями относительно своего назначения в «Манчестер Юнайтед».