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  4. АМОРИМ: «Фанам Ман Юнайтед это тяжело, но Ман Сити – лучшая команда в мире»
Англия
05 ноября 2024, 12:01 |
308
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АМОРИМ: «Фанам Ман Юнайтед это тяжело, но Ман Сити – лучшая команда в мире»

Тренер Спортинга, который скоро станет коучем МЮ, провел пресс-конференцию перед игрой ЛЧ

05 ноября 2024, 12:01 |
308
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АМОРИМ: «Фанам Ман Юнайтед это тяжело, но Ман Сити – лучшая команда в мире»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

5 ноября состоится матч 4-го тура Лиги чемпионов между командами Спортинг и Манчестер Сити. Поединок пройдет на стадионе Жозе Альваладе в Лиссабоне.

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В понедельник наставник португальского коллектива Рубен Аморим, который в скором времени приступит к обязанностям главного тренера Манчестер Юнайтед, провел предматчевую пресс-конференцию:

«Для меня это еще одна игра в качестве тренера Спортинга. Меня будут оценивать как тренера этой команды. Для меня это важная игра, он [Жузеп Гвардиола] – лучший тренер в мире. Я знаю, что болельщикам Манчестер Юнайтед будет тяжело, но я думаю, что это [Манчестер Сити] – лучшая команда в мире.

Это будет тяжелая игра. Мы близки к квалификации в плей-офф, поэтому этот поединок очень важен. Я знаю, что все в Англии ищут и черпают идеи для этой игры. Для меня, как тренера Спортинга, это просто моя последняя игра здесь, поэтому я сосредоточен на ней», – сказал Аморим.

После встречи с Ман Сити Аморим проведет еще один матч во главе лиссабонского клуба и отправится на Туманный Альбион.

После трех сыгранных туров Спортинг с 7 очками занимает 8-е место в таблице Лиги чемпионов. У горожан также 7 баллов и третья позиция.

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Рубен Аморим Спортинг Лиссабон Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Лига чемпионов
Даниил Агарков Источник: Eurosport
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Комментарии 1
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potemkin78
после этого заявления может и не стать. фанаты у МЮ это могут не простить, тем более в адрес МС
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