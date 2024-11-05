АМОРИМ: «Фанам Ман Юнайтед это тяжело, но Ман Сити – лучшая команда в мире»
Тренер Спортинга, который скоро станет коучем МЮ, провел пресс-конференцию перед игрой ЛЧ
5 ноября состоится матч 4-го тура Лиги чемпионов между командами Спортинг и Манчестер Сити. Поединок пройдет на стадионе Жозе Альваладе в Лиссабоне.
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В понедельник наставник португальского коллектива Рубен Аморим, который в скором времени приступит к обязанностям главного тренера Манчестер Юнайтед, провел предматчевую пресс-конференцию:
«Для меня это еще одна игра в качестве тренера Спортинга. Меня будут оценивать как тренера этой команды. Для меня это важная игра, он [Жузеп Гвардиола] – лучший тренер в мире. Я знаю, что болельщикам Манчестер Юнайтед будет тяжело, но я думаю, что это [Манчестер Сити] – лучшая команда в мире.
Это будет тяжелая игра. Мы близки к квалификации в плей-офф, поэтому этот поединок очень важен. Я знаю, что все в Англии ищут и черпают идеи для этой игры. Для меня, как тренера Спортинга, это просто моя последняя игра здесь, поэтому я сосредоточен на ней», – сказал Аморим.
После встречи с Ман Сити Аморим проведет еще один матч во главе лиссабонского клуба и отправится на Туманный Альбион.
После трех сыгранных туров Спортинг с 7 очками занимает 8-е место в таблице Лиги чемпионов. У горожан также 7 баллов и третья позиция.
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