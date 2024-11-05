Норвежская звезда Арсенала сможет сыграть против Интера в Лиге чемпионов
Мартин Эдегор восстановился после травмы
25-летний норвежский полузащитник лондонского «Арсенала» восстановился после травмы и сможет принять участие в 4-м туре Лиги чемпионов против миланского «Интера». Как сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо, игрок уже приступил к тренировкам.
Эдегор получил травму, находясь в расположении сборной Норвегии. В матче 2-го тура против Австрии, где норвежцы победили 2:1, он получил повреждение левой стопы и провел в лазарете 57 дней.
Микель Артета надеется, что игрок поможет команде в матче против «Интера», так как включил его в заявку на игру.
Напомним, что во время восстановления от травмы Эдегор успел жениться.
🚨🔴⚪️ Martin Ødegaard back training with Arsenal squad today ahead of UCL game against Inter. pic.twitter.com/6ycj1s2Rbh— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 5, 2024
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