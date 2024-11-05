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  4. Норвежская звезда Арсенала сможет сыграть против Интера в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
05 ноября 2024, 15:00 |
148
0

Норвежская звезда Арсенала сможет сыграть против Интера в Лиге чемпионов

Мартин Эдегор восстановился после травмы

05 ноября 2024, 15:00 |
148
0
Норвежская звезда Арсенала сможет сыграть против Интера в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

25-летний норвежский полузащитник лондонского «Арсенала» восстановился после травмы и сможет принять участие в 4-м туре Лиги чемпионов против миланского «Интера». Как сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо, игрок уже приступил к тренировкам.

Эдегор получил травму, находясь в расположении сборной Норвегии. В матче 2-го тура против Австрии, где норвежцы победили 2:1, он получил повреждение левой стопы и провел в лазарете 57 дней.

Микель Артета надеется, что игрок поможет команде в матче против «Интера», так как включил его в заявку на игру.

Напомним, что во время восстановления от травмы Эдегор успел жениться.

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Мартин Эдегор Лига чемпионов Арсенал Лондон Интер Милан травма травма лодыжки
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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