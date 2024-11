Норвежская звезда Арсенала сможет сыграть против Интера в Лиге чемпионов

25-летний норвежский полузащитник лондонского «Арсенала» восстановился после травмы и сможет принять участие в 4-м туре Лиги чемпионов против миланского «Интера». Как сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо, игрок уже приступил к тренировкам.

Эдегор получил травму, находясь в расположении сборной Норвегии. В матче 2-го тура против Австрии, где норвежцы победили 2:1, он получил повреждение левой стопы и провел в лазарете 57 дней.

Микель Артета надеется, что игрок поможет команде в матче против «Интера», так как включил его в заявку на игру.

Напомним, что во время восстановления от травмы Эдегор успел жениться.

🚨🔴⚪️ Martin Ødegaard back training with Arsenal squad today ahead of UCL game against Inter. pic.twitter.com/6ycj1s2Rbh