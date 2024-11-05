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05 ноября 2024, 03:02 |
101
0

ФОТО. Звезда мирового футбола тайно женился. Она – танцовщица

Мартине Эдегор время зря не теряет...

05 ноября 2024, 03:02 |
101
0
ФОТО. Звезда мирового футбола тайно женился. Она – танцовщица
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Эдегор и Хелен Спиллинг (слева)

Полузащитник «Арсенала» и сборной Норвегии Мартин Эдегор тайно женился на своей подруге Хелен Спиллинг.

Жена капитана «канониров» беременна, пара ждёт ребенка.

Об отношениях Мартина и Хелен стало известно в конце сезона 2022/23.

Эдегор старается держать подробности своей личной жизни в секрете, но дотошные английские медиа в октябре заметили на руке партнерши норвежца обручальное кольцо.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Как сообщает норвежское издание Verdens Gang, теперь звезда Арсенала изменил свой статус на женатый в национальном реестре.

Хелен также обновила свое имя на Хелен Спиллинг Эдегор.

Профессиональная танцовщица бальных танцев, Спиллинг выиграла 17 золотых медалей на национальных чемпионатах Норвегии.

Она также основала собственную танцевальную студию и запустила модный бренд.

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Мартин Эдегор Арсенал Лондон фото lifestyle Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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