ФОТО. Звезда мирового футбола тайно женился. Она – танцовщица

Полузащитник «Арсенала» и сборной Норвегии Мартин Эдегор тайно женился на своей подруге Хелен Спиллинг.

Жена капитана «канониров» беременна, пара ждёт ребенка.

Об отношениях Мартина и Хелен стало известно в конце сезона 2022/23.

Эдегор старается держать подробности своей личной жизни в секрете, но дотошные английские медиа в октябре заметили на руке партнерши норвежца обручальное кольцо.

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Как сообщает норвежское издание Verdens Gang, теперь звезда Арсенала изменил свой статус на женатый в национальном реестре.

Хелен также обновила свое имя на Хелен Спиллинг Эдегор.

Профессиональная танцовщица бальных танцев, Спиллинг выиграла 17 золотых медалей на национальных чемпионатах Норвегии.

Она также основала собственную танцевальную студию и запустила модный бренд.