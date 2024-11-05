ФОТО. Звезда мирового футбола тайно женился. Она – танцовщица
Мартине Эдегор время зря не теряет...
Полузащитник «Арсенала» и сборной Норвегии Мартин Эдегор тайно женился на своей подруге Хелен Спиллинг.
Жена капитана «канониров» беременна, пара ждёт ребенка.
Об отношениях Мартина и Хелен стало известно в конце сезона 2022/23.
Эдегор старается держать подробности своей личной жизни в секрете, но дотошные английские медиа в октябре заметили на руке партнерши норвежца обручальное кольцо.
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Как сообщает норвежское издание Verdens Gang, теперь звезда Арсенала изменил свой статус на женатый в национальном реестре.
Хелен также обновила свое имя на Хелен Спиллинг Эдегор.
Профессиональная танцовщица бальных танцев, Спиллинг выиграла 17 золотых медалей на национальных чемпионатах Норвегии.
Она также основала собственную танцевальную студию и запустила модный бренд.
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