Карло Анчелотти дал пресс-конференцию перед матчем с Миланом

Итальянский тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал пресс-конференцию перед матчем Лиги чемпионов. Вот основные тезисы:

«Прошла неделя с момента трагедии. Трудно говорить о футболе. Нам грустно. У меня нет никакого желания говорить о футболе сегодня. Погибло много людей».

«Я считаю, что было бы правильным не играть в футбол в Испании на прошедшей неделе. Многие игроки и тренеры сказали об этом, и я согласен с ними. Но решения принимаем не мы».

«Трудно сосредоточиться на работе в этот ужасный момент. Мы постараемся сыграть как надо и победить. Что есть, то есть».

««Золотой Мяч»? Я поздравляю всех, кто выиграл награды. Но для меня, обладатель «Золотого Мяча» был определен 1 июня».

«Футбол — это праздник, но когда людям плохо, нет необходимости устраивать праздник. Это самая важная из наименее важных вещей в жизни».

Наопмним, уже 5 ноября в 22:00 мадридский «Реал» сыграет с «Миланом». Карло Анчелотти тренировал «красно-черных» с 2001-го по 2009-ый год, выиграв с клубом две Лиги чемпионов.

«Манчестер Юнайтед» нацелился на двух звезд «Реала».