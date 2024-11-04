Лига чемпионов04 ноября 2024, 14:37 | Обновлено 04 ноября 2024, 14:55
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Карло Анчелотти дал пресс-конференцию перед матчем с Миланом
Итальянский коуч прокомментировал вручение «Золотого мяча» и трагедию в Валенсии
04 ноября 2024, 14:37 | Обновлено 04 ноября 2024, 14:55
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Итальянский тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал пресс-конференцию перед матчем Лиги чемпионов. Вот основные тезисы:
- «Прошла неделя с момента трагедии. Трудно говорить о футболе. Нам грустно. У меня нет никакого желания говорить о футболе сегодня. Погибло много людей».
- «Я считаю, что было бы правильным не играть в футбол в Испании на прошедшей неделе. Многие игроки и тренеры сказали об этом, и я согласен с ними. Но решения принимаем не мы».
- «Трудно сосредоточиться на работе в этот ужасный момент. Мы постараемся сыграть как надо и победить. Что есть, то есть».
- ««Золотой Мяч»? Я поздравляю всех, кто выиграл награды. Но для меня, обладатель «Золотого Мяча» был определен 1 июня».
- «Футбол — это праздник, но когда людям плохо, нет необходимости устраивать праздник. Это самая важная из наименее важных вещей в жизни».
Наопмним, уже 5 ноября в 22:00 мадридский «Реал» сыграет с «Миланом». Карло Анчелотти тренировал «красно-черных» с 2001-го по 2009-ый год, выиграв с клубом две Лиги чемпионов.
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