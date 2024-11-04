Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карло Анчелотти дал пресс-конференцию перед матчем с Миланом
Лига чемпионов
04 ноября 2024, 14:37 | Обновлено 04 ноября 2024, 14:55
184
0

Карло Анчелотти дал пресс-конференцию перед матчем с Миланом

Итальянский коуч прокомментировал вручение «Золотого мяча» и трагедию в Валенсии

04 ноября 2024, 14:37 | Обновлено 04 ноября 2024, 14:55
184
0
Карло Анчелотти дал пресс-конференцию перед матчем с Миланом
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Итальянский тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал пресс-конференцию перед матчем Лиги чемпионов. Вот основные тезисы:

  • «Прошла неделя с момента трагедии. Трудно говорить о футболе. Нам грустно. У меня нет никакого желания говорить о футболе сегодня. Погибло много людей».
  • «Я считаю, что было бы правильным не играть в футбол в Испании на прошедшей неделе. Многие игроки и тренеры сказали об этом, и я согласен с ними. Но решения принимаем не мы».
  • «Трудно сосредоточиться на работе в этот ужасный момент. Мы постараемся сыграть как надо и победить. Что есть, то есть».
  • ««Золотой Мяч»? Я поздравляю всех, кто выиграл награды. Но для меня, обладатель «Золотого Мяча» был определен 1 июня».
  • «Футбол — это праздник, но когда людям плохо, нет необходимости устраивать праздник. Это самая важная из наименее важных вещей в жизни».

Наопмним, уже 5 ноября в 22:00 мадридский «Реал» сыграет с «Миланом». Карло Анчелотти тренировал «красно-черных» с 2001-го по 2009-ый год, выиграв с клубом две Лиги чемпионов.

«Манчестер Юнайтед» нацелился на двух звезд «Реала».

По теме:
Црвена Звезда – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Назван лучший хавбек в истории Лиги чемпионов. Это не Иньеста
Альваро МОРАТА: «Ямал станет одним из лучших в истории Испании»
Карло Анчелотти Реал Мадрид Милан Лига чемпионов
Данііл Киріяка Источник: Football-Italia
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вратарь молодежной сборной Украины отказался переходить в испанский клуб
Футбол | 04 ноября 2024, 13:28 0
Вратарь молодежной сборной Украины отказался переходить в испанский клуб
Вратарь молодежной сборной Украины отказался переходить в испанский клуб

Яков Кинарейкин выбрал «Карпаты»

Главный скаут Реала решил, что Лунин не заменит Куртуа. Есть другой вариант
Футбол | 04 ноября 2024, 08:38 4
Главный скаут Реала решил, что Лунин не заменит Куртуа. Есть другой вариант
Главный скаут Реала решил, что Лунин не заменит Куртуа. Есть другой вариант

Лукас Шевалье вскоре станет игроком «Реала»

«Его просто пожалеют и без удара». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 04.11.2024, 07:47
«Его просто пожалеют и без удара». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
«Его просто пожалеют и без удара». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
«Когда-то он расскажет...» Юлия Пятова призналась, изменял ли ей Андрей
Футбол | 04.11.2024, 07:31
«Когда-то он расскажет...» Юлия Пятова призналась, изменял ли ей Андрей
«Когда-то он расскажет...» Юлия Пятова призналась, изменял ли ей Андрей
ВИДЕО. Довбик эмоционально отреагировал на неточную передачу партнера
Футбол | 04.11.2024, 10:54
ВИДЕО. Довбик эмоционально отреагировал на неточную передачу партнера
ВИДЕО. Довбик эмоционально отреагировал на неточную передачу партнера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что я бы делал, если бы дрался против Усика?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что я бы делал, если бы дрался против Усика?»
04.11.2024, 07:13 1
Бокс
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
03.11.2024, 21:34 1
Теннис
Прорвало. Жирона выдала яркий матч Ла Лиги с 7 голами
Прорвало. Жирона выдала яркий матч Ла Лиги с 7 голами
02.11.2024, 19:18 2
Футбол
Перес принял важное решение по Лунину и уже сказал об этом украинцу
Перес принял важное решение по Лунину и уже сказал об этом украинцу
02.11.2024, 09:05 15
Футбол
ВИДЕО. Довбик забил гол за Рому в матче Серии А против Вероны
ВИДЕО. Довбик забил гол за Рому в матче Серии А против Вероны
03.11.2024, 20:20 9
Футбол
«Худший вратарь в мире». Болельщики захейтили украинского легионера
«Худший вратарь в мире». Болельщики захейтили украинского легионера
03.11.2024, 09:42 15
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что бы было с Усиком в 90-х?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что бы было с Усиком в 90-х?»
03.11.2024, 08:15 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем