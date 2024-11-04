Суперзвезда Реала может побить трансферный рекорд. Кто дает €300 млн?

Бразильский вингер «Реала» Винисиус Жуниор может покинуть мадридский клуб.

По информации Fichajes, титулованный саудовский клуб «Аль-Хиляль» попытается переманить Винисиуса, который пока решил не продлевать контракт с «Реалом». «Аль-Хиляль» ищет новую суперзвезду, ведь Неймар может покинуть клуб. Саудиты могут предложить рекордные 300 миллионов евро «Реалу» за Винисиуса. «Сливочные» готовы рассмотреть трансфер за такие деньги, ведь это позволит им значительно усилить их нынешний состав.

В этом сезоне Винисиус провел за «Реал» 15 матчей, в которых забил восемь голов и отдал семь передач.

Ранее стало известно, что сказал Винисиус сразу после того, как Золотой мяч выиграл Родри.