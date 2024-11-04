Ман Юнайтед нацелился на двух звезд Реала. Суммарная стоимость – €210 млн

Английский «Манчестер Юнайтед» интересуется двумя звездными игроками мадридского «Реала»: французским полузащитником Эдуардо Камавинга и бразильским вингером Родриго. Об этом сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, руководство королевского клуба обеспокоено трансферными планами «красных дьяволов».

В сезоне 2024/25 Родриго провел 13 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 110 миллионов евро.

На счету Эдуардо Камавинги в этой кампании 5 поединков и 1 голевая передача. Ценник на него – 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Родриго интересуется «Манчестер Сити».