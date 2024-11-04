Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ман Юнайтед нацелился на двух звезд Реала. Суммарная стоимость – €210 млн
Англия
04 ноября 2024, 12:08 |
1231
0

Ман Юнайтед нацелился на двух звезд Реала. Суммарная стоимость – €210 млн

Родриго и Эдуардо Камавинга могут покинуть королевский клуб

04 ноября 2024, 12:08 |
1231
0
Ман Юнайтед нацелился на двух звезд Реала. Суммарная стоимость – €210 млн
Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Манчестер Юнайтед» интересуется двумя звездными игроками мадридского «Реала»: французским полузащитником Эдуардо Камавинга и бразильским вингером Родриго. Об этом сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, руководство королевского клуба обеспокоено трансферными планами «красных дьяволов».

В сезоне 2024/25 Родриго провел 13 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 110 миллионов евро.

На счету Эдуардо Камавинги в этой кампании 5 поединков и 1 голевая передача. Ценник на него – 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Родриго интересуется «Манчестер Сити».

По теме:
Вест Хэм нацелен на трансфер игрока сборной Бразилии
Экс-игрок МЮ назвал лучший трансфер клуба за последние десять лет
Милан и Ювентус попробуют подписать Дьекереша
Родриго Гоес Эдуардо Камавинга Реал Мадрид Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитро Вербинський Источник: El Gol Digital
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна оценка Мудрика за матч Челси против Манчестер Юнайтед в АПЛ
Футбол | 03 ноября 2024, 21:26 3
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси против Манчестер Юнайтед в АПЛ
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси против Манчестер Юнайтед в АПЛ

Михаил вышел на 70-й минуте встречи, игра 10-го тура завершилась со счетом 1:1

Три звездных партнера Месси по команде, которые считают лучшим Роналду
Футбол | 04 ноября 2024, 12:14 2
Три звездных партнера Месси по команде, которые считают лучшим Роналду
Три звездных партнера Месси по команде, которые считают лучшим Роналду

Далеко не все, кто играл или играет с Лео, являются безоговорочными почитателями его таланта…

Главный скаут Реала решил, что Лунин не заменит Куртуа. Есть другой вариант
Футбол | 04.11.2024, 08:38
Главный скаут Реала решил, что Лунин не заменит Куртуа. Есть другой вариант
Главный скаут Реала решил, что Лунин не заменит Куртуа. Есть другой вариант
ВИДЕО. Довбик эмоционально отреагировал на неточную передачу партнера
Футбол | 04.11.2024, 10:54
ВИДЕО. Довбик эмоционально отреагировал на неточную передачу партнера
ВИДЕО. Довбик эмоционально отреагировал на неточную передачу партнера
«Когда-то он расскажет...» Юлия Пятова призналась, изменял ли ей Андрей
Футбол | 04.11.2024, 07:31
«Когда-то он расскажет...» Юлия Пятова призналась, изменял ли ей Андрей
«Когда-то он расскажет...» Юлия Пятова призналась, изменял ли ей Андрей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Худший вратарь в мире». Болельщики захейтили украинского легионера
«Худший вратарь в мире». Болельщики захейтили украинского легионера
03.11.2024, 09:42 15
Футбол
Прорвало. Жирона выдала яркий матч Ла Лиги с 7 голами
Прорвало. Жирона выдала яркий матч Ла Лиги с 7 голами
02.11.2024, 19:18 2
Футбол
ВИДЕО. Довбик забил гол за Рому в матче Серии А против Вероны
ВИДЕО. Довбик забил гол за Рому в матче Серии А против Вероны
03.11.2024, 20:20 9
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что я бы делал, если бы дрался против Усика?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что я бы делал, если бы дрался против Усика?»
04.11.2024, 07:13 1
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что бы было с Усиком в 90-х?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что бы было с Усиком в 90-х?»
03.11.2024, 08:15 3
Бокс
Обнародована оценка Довбика за проигранный матч Ромы, в котором он забил
Обнародована оценка Довбика за проигранный матч Ромы, в котором он забил
03.11.2024, 22:21
Футбол
Месси в шоке. Интер Майами уступил Атланте. Все решится в третьем матче
Месси в шоке. Интер Майами уступил Атланте. Все решится в третьем матче
03.11.2024, 04:52
Футбол
«Мои ошибки». Пятов впервые высказался о разводе после 19 лет брака
«Мои ошибки». Пятов впервые высказался о разводе после 19 лет брака
03.11.2024, 17:36 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем