Ман Юнайтед нацелился на двух звезд Реала. Суммарная стоимость – €210 млн
Родриго и Эдуардо Камавинга могут покинуть королевский клуб
Английский «Манчестер Юнайтед» интересуется двумя звездными игроками мадридского «Реала»: французским полузащитником Эдуардо Камавинга и бразильским вингером Родриго. Об этом сообщает испанское издание El Gol Digital.
По информации источника, руководство королевского клуба обеспокоено трансферными планами «красных дьяволов».
В сезоне 2024/25 Родриго провел 13 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 110 миллионов евро.
На счету Эдуардо Камавинги в этой кампании 5 поединков и 1 голевая передача. Ценник на него – 100 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Родриго интересуется «Манчестер Сити».
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