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Англия
04 ноября 2024, 11:33 | Обновлено 04 ноября 2024, 11:34
79
0

Вест Хэм нацелен на трансфер игрока сборной Бразилии

На радаре лондонского клуба оказался Игор Жезус

04 ноября 2024, 11:33 | Обновлено 04 ноября 2024, 11:34
79
0
Вест Хэм нацелен на трансфер игрока сборной Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Жезус

Английский клуб «Вест Хэм» желает оформить трансфер нападающего «Ботафого» Игора Жезуса. Игрок может стать полноценной заменой Лукасу Пакета.

Представители лондонцев уверены, что футболист способен добавить остроты команде в атакующей фазе. За игрока клуб готов предложить сумму в районе 30 миллионов евро.

Игор в нынешнем сезоне дебютировал за сборную Бразилии и уже успел отличится голом. Нападающий провел два матча в групповом этапе квалификации Чемпионата мира-2026.

К «Ботафого» Жезус присоединился летом 2024 года. Отыграл 22 матча, в которых восемь раз забил и отдал три ассиста.

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Вест Хэм Ботафого чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы АПЛ сборная Бразилии по футболу Лукас Пакета
Андрій Вітренко Источник: X (Twitter)
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