ЧЖЭН Циньвень: Моя команда больше интересуется Неймаром, чем моим занятием

2 ноября китайская теннисистка Чжэн Циньвень проиграла Арине Соболенко на старте Итогового турнира WTA 2024, который проводится в Эр-Рияде.

После завершения встречи журналисты спросили у Чжэн, есть ли у нее фото с Неймаром, который приехал на WTA Finals и даже провел жеребьевку на матче Паолини – Рыбакина:

«У меня нет фотографии с ним, но, вроде, у всей моей команды есть. Я делала упражнение с фитнес-тренером и подумала: «А где моя команда? О, ладно, они фотографируются с Неймаром!».

Что тут скажешь… Он невероятный футболист, но моя команда больше интересуется им, чем тем, как я занимаюсь», – заявила Чжэн.

Zheng Qinwen: I was there with my fitness coach doing some fitness & I think, where's my team? Oh ok they are having a picture with Neymar! He is an incredible soccer player but my team is more interested in him instead of watching me do fitness😂#WTAFinals pic.twitter.com/4LPF7PfZvA