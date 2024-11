Выездная победа Фонсеки и Ко. Милан в матче Серии А победил Монцу 

Сегодня, 2 ноября, стартовал 11-й тур чемпионата Италии по футболу. В завершающем матче игрового дня «Монца» сыграла на домашнем стадионе против «Милана».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Подопечные Паулу Фонсеки добыли в этом матче три очка. Единственный гол за «Милан» в этой встрече забил нидерландский хавбек Тиджани Рендерс на 43-й минуте.

«Милан» благодаря этой победе поднялся на седьмую строчку в Серии А, у «красно-черных» в активе 17 очков. «Монца» находится в зоне вылета (18 место), имея в активе восемь очков.

Серия А. 11-й тур, 2 ноября.

Монца – Милан – 0:1

Голы: Рендерс, 43.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

Three points in the bag 💰#MonzaMilan #SempreMilan

Brought to you by @Bitpanda_global pic.twitter.com/qHtIq3AZYG