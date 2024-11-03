Монца – Милан – 0:1. Минимум от Фонсеки. Видео гола и обзор

2 ноября в матче 11-го тура чемпионата Италии по футболу «Милан» на выезде одержал минимальную победу над «Монцой».

Гости на протяжении всего матча преобладали над соперником. Уже на 4-й минуте «Монцу» простил Тиджани Рейндерс.

Далее «Монца» провела атаку, которая завершилась взятием ворот: Дани Мота воспользовался моментом и нанес точный удар по воротам «Милана», но перед этим было зафиксировано нарушение правил со стороны игрока «Монцы».

На 43-й минуте Рейндерс снова оказался в центре внимания, но на этот раз с результативным ударом. Он замкнул передачу партнера головой.

На этом все. Во втором тайме команды больше боролись, чем играли. В итоге минимальная победа «Милана».

Серия А. 11-й тур, 2 ноября.

Монца – Милан – 0:1

Гол: Рейндерс, 43.

Видеообзор матча.