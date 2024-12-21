Известна сумма. Реал в погоне за звездным защитником сборной Франции

Французский защитник «Милана» Тео Эрнандес может стать игроком мадридского «Реала», сообщает Fichajes.

По информации источника, 27-летний футболист, привлекающий внимание «сливочных», может вернуться в столицу Испании из-за напряженных отношений с Фонсекой. Контракт игрока действует до лета 2026, Тео оценивается в 50 миллионов евро, но «Реал» готов отдать 30 миллионов евро за игрока. Сам игрок рад возможности вернуться в мадридский гранд, где он выступал ранее.

Судьба трансфера зависит от того, как будут проходить переговоры и готов ли отпустить «Милан» Тео за адекватный ценник.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» может подписать Тео Эрнандеса.