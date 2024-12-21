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Испания
21 декабря 2024, 12:34 |
282
0

Известна сумма. Реал в погоне за звездным защитником сборной Франции

Тео Эрнандес может стать игроком «сливочных»

21 декабря 2024, 12:34 |
282
0
Известна сумма. Реал в погоне за звездным защитником сборной Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Тео Эрнандес

Французский защитник «Милана» Тео Эрнандес может стать игроком мадридского «Реала», сообщает Fichajes.

По информации источника, 27-летний футболист, привлекающий внимание «сливочных», может вернуться в столицу Испании из-за напряженных отношений с Фонсекой. Контракт игрока действует до лета 2026, Тео оценивается в 50 миллионов евро, но «Реал» готов отдать 30 миллионов евро за игрока. Сам игрок рад возможности вернуться в мадридский гранд, где он выступал ранее.

Судьба трансфера зависит от того, как будут проходить переговоры и готов ли отпустить «Милан» Тео за адекватный ценник.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» может подписать Тео Эрнандеса.

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Данііл Киріяка Источник: Fichajes.net
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