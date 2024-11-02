Легендарный экс-игрок Реала стал свободным агентом
Марсело покинул «Флуминенсе»
Экс-защитник «Реала» Марсело и «Флуминенсе» расторгли контракт, сообщает Фабрицио Романо.
Бразильский фулбек вернулся на родину из Олимпиакоса зимой 2023 года в качестве свободного агента.Веб-портал Transfermarkt оценивает траснферную стоимость 36-летнего защитника в 1,6 миллиона евро.
«Флуминенсе» – это первый клуб в карьере Марсело. В «Реал» Марсело перешел зимой 2007 года из бразильского клуба за 6,5 миллионов евро.
В 2024 году Марсело провел за «Флуминенсе» во всех турнирах 38 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 голевых передачи.
🚨🇧🇷 Real Madrid legend Marcelo, now available as free agent as his contract at Fluminense has been terminated. pic.twitter.com/9xEplRa4gy— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 2, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сумели выиграть даже без Цыганкова
Никола Риццоли считает, что судейская бригада приняла верное решение