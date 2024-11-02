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Бразилия
02 ноября 2024, 19:14 |
710
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Легендарный экс-игрок Реала стал свободным агентом

Марсело покинул «Флуминенсе»

02 ноября 2024, 19:14 |
710
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Легендарный экс-игрок Реала стал свободным агентом
Getty Images/Global Images Ukraine. Марсело

Экс-защитник «Реала» Марсело и «Флуминенсе» расторгли контракт, сообщает Фабрицио Романо.

Бразильский фулбек вернулся на родину из Олимпиакоса зимой 2023 года в качестве свободного агента.Веб-портал Transfermarkt оценивает траснферную стоимость 36-летнего защитника в 1,6 миллиона евро.

«Флуминенсе» – это первый клуб в карьере Марсело. В «Реал» Марсело перешел зимой 2007 года из бразильского клуба за 6,5 миллионов евро.

В 2024 году Марсело провел за «Флуминенсе» во всех турнирах 38 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 голевых передачи.

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Марсело Флуминенсе Реал Мадрид расторжение контракта Фабрицио Романо
Іван Распутін Источник: Фабрицио Романо
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