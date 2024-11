Легендарный экс-игрок Реала стал свободным агентом

Экс-защитник «Реала» Марсело и «Флуминенсе» расторгли контракт, сообщает Фабрицио Романо.

Бразильский фулбек вернулся на родину из Олимпиакоса зимой 2023 года в качестве свободного агента.Веб-портал Transfermarkt оценивает траснферную стоимость 36-летнего защитника в 1,6 миллиона евро.

«Флуминенсе» – это первый клуб в карьере Марсело. В «Реал» Марсело перешел зимой 2007 года из бразильского клуба за 6,5 миллионов евро.

В 2024 году Марсело провел за «Флуминенсе» во всех турнирах 38 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 голевых передачи.

🚨🇧🇷 Real Madrid legend Marcelo, now available as free agent as his contract at Fluminense has been terminated. pic.twitter.com/9xEplRa4gy