Средний палец в ответ на брошенное пиво. Скандал в матче Баварии

Футболист мюнхенской «Баварии» Майкл Олисе попал в неприятный скандал во время матча Кубка Германии против «Майнца» (4:0).

Игрок разминался недалеко от трибуны с фанатами соперника и показал им средний палец. Немецкая пресса раскритиковала Олисе за такое поведение, однако «Бавария» стала на защиту своего игрока.

«Его провоцировали. Сначала он услышал оскорбления в свой адрес, а потом в него кинули пиво. Олисе показал неприличный жест, однако он не собирался никого оскорблять», – заявили в клубе.

Свой следующий матч «Бавария» сыграет в чемпионате Германии – второго ноября против «Унион Берлин» в рамках девятого тура.

Michael Olise getting booed against Bochum with every touch and now throwing the middle finger to Mainz fans😭😭😭



Close enough, WELCOME BACK FRANK RIBERY!! pic.twitter.com/gwyqreZQTh