Средний палец в ответ на брошенное пиво. Скандал в матче Баварии
Майкл Олисе и фанаты «Майнца» продемонстрировали взаимную любовь
Футболист мюнхенской «Баварии» Майкл Олисе попал в неприятный скандал во время матча Кубка Германии против «Майнца» (4:0).
Игрок разминался недалеко от трибуны с фанатами соперника и показал им средний палец. Немецкая пресса раскритиковала Олисе за такое поведение, однако «Бавария» стала на защиту своего игрока.
«Его провоцировали. Сначала он услышал оскорбления в свой адрес, а потом в него кинули пиво. Олисе показал неприличный жест, однако он не собирался никого оскорблять», – заявили в клубе.
Свой следующий матч «Бавария» сыграет в чемпионате Германии – второго ноября против «Унион Берлин» в рамках девятого тура.
Michael Olise getting booed against Bochum with every touch and now throwing the middle finger to Mainz fans😭😭😭— Mikel (@MikelllV3) October 31, 2024
Close enough, WELCOME BACK FRANK RIBERY!! pic.twitter.com/gwyqreZQTh
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