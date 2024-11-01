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  4. Средний палец в ответ на брошенное пиво. Скандал в матче Баварии
Германия
01 ноября 2024, 16:36 |
490
0

Средний палец в ответ на брошенное пиво. Скандал в матче Баварии

Майкл Олисе и фанаты «Майнца» продемонстрировали взаимную любовь

01 ноября 2024, 16:36 |
490
0
Средний палец в ответ на брошенное пиво. Скандал в матче Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Олисе

Футболист мюнхенской «Баварии» Майкл Олисе попал в неприятный скандал во время матча Кубка Германии против «Майнца» (4:0).

Игрок разминался недалеко от трибуны с фанатами соперника и показал им средний палец. Немецкая пресса раскритиковала Олисе за такое поведение, однако «Бавария» стала на защиту своего игрока.

«Его провоцировали. Сначала он услышал оскорбления в свой адрес, а потом в него кинули пиво. Олисе показал неприличный жест, однако он не собирался никого оскорблять», – заявили в клубе.

Свой следующий матч «Бавария» сыграет в чемпионате Германии – второго ноября против «Унион Берлин» в рамках девятого тура.

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Кубок Германии по футболу Бавария Майнц Майкл Олисе
Микола Титюк Источник: Goal.com
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