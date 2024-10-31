Кубок Германии. Бавария в гостевом матче разгромила Майнц
30 октября состоялись матчи 1/16 финала кубка Германии
30 октября в 21:45 состоялось три матча 1/16 финала кубка Германии.
«Бавария» в гостях разгромила «Майнц». За гостей хет-триком отличился Джамал Мусиала, а также гол забил Лерой Сане. Хозяева не сумели ответить забитыми голами.
Оформив хет-трик, Мусиала стал лучшим бомбардиром кубка Германии.
Также в 1/8 финала вышли «Хоффенхайм», «Арминия Билефельд» и «Дармштадт».
Кубок Германии. 1/16 финала. 30 октября
Майнц – Бавария – 0:4
Голы: Мусиала, 2, 37, 45+4, Сане, 45+1
Арминия – Унион Берлин – 2:0
Голы: Ворль, 12, Беккер, 71
Хоффенхайм – Нюрнберг – 2:1
Голы: Табакович, 27, Чавес, 71 – Эмрели, 47
Динамо Дрезден – Дармштадт – 2:3 (после д.в.)
Голы: Леммер, 85, 90+11 – Вукотич, 56, Кемпе, 90+2 (пен), Лидберг, 98
События матча
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