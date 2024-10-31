Кубок Германии. Бавария в гостевом матче разгромила Майнц

30 октября в 21:45 состоялось три матча 1/16 финала кубка Германии.

«Бавария» в гостях разгромила «Майнц». За гостей хет-триком отличился Джамал Мусиала, а также гол забил Лерой Сане. Хозяева не сумели ответить забитыми голами.

Оформив хет-трик, Мусиала стал лучшим бомбардиром кубка Германии.

Также в 1/8 финала вышли «Хоффенхайм», «Арминия Билефельд» и «Дармштадт».

Кубок Германии. 1/16 финала. 30 октября

Майнц – Бавария – 0:4

Голы: Мусиала, 2, 37, 45+4, Сане, 45+1

Арминия – Унион Берлин – 2:0

Голы: Ворль, 12, Беккер, 71

Хоффенхайм – Нюрнберг – 2:1

Голы: Табакович, 27, Чавес, 71 – Эмрели, 47

Динамо Дрезден – Дармштадт – 2:3 (после д.в.)

Голы: Леммер, 85, 90+11 – Вукотич, 56, Кемпе, 90+2 (пен), Лидберг, 98