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Кубок Германии
Майнц
30.10.2024 21:45 – FT 0 : 4
Бавария
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Кубок Германии
31 октября 2024, 00:37 | Обновлено 31 октября 2024, 01:36
38
0

Кубок Германии. Бавария в гостевом матче разгромила Майнц

30 октября состоялись матчи 1/16 финала кубка Германии

31 октября 2024, 00:37 | Обновлено 31 октября 2024, 01:36
38
0
Кубок Германии. Бавария в гостевом матче разгромила Майнц
Getty Images/Global Images Ukraine. Майнц - Бавария

30 октября в 21:45 состоялось три матча 1/16 финала кубка Германии.

«Бавария» в гостях разгромила «Майнц». За гостей хет-триком отличился Джамал Мусиала, а также гол забил Лерой Сане. Хозяева не сумели ответить забитыми голами.

Оформив хет-трик, Мусиала стал лучшим бомбардиром кубка Германии.

Также в 1/8 финала вышли «Хоффенхайм», «Арминия Билефельд» и «Дармштадт».

Кубок Германии. 1/16 финала. 30 октября

Майнц – Бавария – 0:4

Голы: Мусиала, 2, 37, 45+4, Сане, 45+1

Арминия – Унион Берлин – 2:0

Голы: Ворль, 12, Беккер, 71

Хоффенхайм – Нюрнберг – 2:1

Голы: Табакович, 27, Чавес, 71 – Эмрели, 47

Динамо Дрезден – Дармштадт – 2:3 (после д.в.)

Голы: Леммер, 85, 90+11 – Вукотич, 56, Кемпе, 90+2 (пен), Лидберг, 98

События матча

45’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Джамал Мусиала (Бавария).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Леруа Сане (Бавария).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Джамал Мусиала (Бавария).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Джамал Мусиала (Бавария).
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Бавария Майнц Хоффенхайм Арминия Дармштадт Унион Берлин Нюрнберг Кубок Германии по футболу Динамо Дрезден видео голов и обзор Джамал Мусиала Лерой Сане
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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