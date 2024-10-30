Кубок Германии. Айнтрахт в меньшинстве одолел Боруссию М
30 октября в 19:00 состоялись матчи 1/16 финала Кубка Германии
30 октября в 19:00 состоялись 4 матча 1/16 финала Кубка Германии.
«Айнтрахт» Франкфурт в меньшинстве минимально одолел «Боруссию М». За хозяев голы забили Юго Экитике и Омар Мармуш. Гости ответили голом Ко Итакуры. Защитник франкфуртской команды Артур Теат получил красную карточку на 15-й минуте.
Также в 1/8 финала вышли «Фрайбург», «Герта» и «Вердер».
Заключительные матчи 1/16 финала Кубка Германии пройдут сегодня в 21:45.
Кубок Германии. 1/16 финала. 30 октября
Фрайбург – Гамбург – 2:1
Голы: Гинтер, 19, Грифо, 44 – Мефферт, 51
Айнтрахт Франкфурт – Боруссия М – 2:1
Голы: Экитике, 45+2, Мармуш, 70 – Итакура, 47
Удаление: Теат, 15
Герта – Хайденхайм – 2:1
Голы: Шерхант, 16, Кюизанс, 74 – Шиммер, 89
Падерборн – Вердер – 0:1
Гол: Дукш, 30
События матча
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