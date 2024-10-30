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Кубок Германии
Айнтрахт Ф
30.10.2024 19:00 – FT 2 : 1
Боруссия М
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Германии
30 октября 2024, 21:25 | Обновлено 30 октября 2024, 22:37
48
0

Кубок Германии. Айнтрахт в меньшинстве одолел Боруссию М

30 октября в 19:00 состоялись матчи 1/16 финала Кубка Германии

30 октября 2024, 21:25 | Обновлено 30 октября 2024, 22:37
48
0
Кубок Германии. Айнтрахт в меньшинстве одолел Боруссию М
Getty Images/Global Images Ukraine. Айнтрахт - Боруссия М

30 октября в 19:00 состоялись 4 матча 1/16 финала Кубка Германии.

«Айнтрахт» Франкфурт в меньшинстве минимально одолел «Боруссию М». За хозяев голы забили Юго Экитике и Омар Мармуш. Гости ответили голом Ко Итакуры. Защитник франкфуртской команды Артур Теат получил красную карточку на 15-й минуте.

Также в 1/8 финала вышли «Фрайбург», «Герта» и «Вердер».

Заключительные матчи 1/16 финала Кубка Германии пройдут сегодня в 21:45.

Кубок Германии. 1/16 финала. 30 октября

Фрайбург – Гамбург – 2:1

Голы: Гинтер, 19, Грифо, 44 – Мефферт, 51

Айнтрахт Франкфурт – Боруссия М – 2:1

Голы: Экитике, 45+2, Мармуш, 70 – Итакура, 47

Удаление: Теат, 15

Герта – Хайденхайм – 2:1

Голы: Шерхант, 16, Кюизанс, 74 – Шиммер, 89

Падерборн – Вердер – 0:1

Гол: Дукш, 30

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Омар Мармуш (Айнтрахт Ф).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Коу Итакура (Боруссия М).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Уго Экитике (Айнтрахт Ф).
15’
Артур Теате (Айнтрахт Ф) получает красную карточку.
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Кубок Германии по футболу Айнтрахт Франкфурт Боруссия Менхенгладбах Фрайбург Герта Вердер Гамбург Хайденхайм Падерборн
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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