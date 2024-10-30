Кубок Германии. Айнтрахт в меньшинстве одолел Боруссию М

30 октября в 19:00 состоялись 4 матча 1/16 финала Кубка Германии.

«Айнтрахт» Франкфурт в меньшинстве минимально одолел «Боруссию М». За хозяев голы забили Юго Экитике и Омар Мармуш. Гости ответили голом Ко Итакуры. Защитник франкфуртской команды Артур Теат получил красную карточку на 15-й минуте.

Также в 1/8 финала вышли «Фрайбург», «Герта» и «Вердер».

Заключительные матчи 1/16 финала Кубка Германии пройдут сегодня в 21:45.

Кубок Германии. 1/16 финала. 30 октября

Фрайбург – Гамбург – 2:1

Голы: Гинтер, 19, Грифо, 44 – Мефферт, 51

Айнтрахт Франкфурт – Боруссия М – 2:1

Голы: Экитике, 45+2, Мармуш, 70 – Итакура, 47

Удаление: Теат, 15

Герта – Хайденхайм – 2:1

Голы: Шерхант, 16, Кюизанс, 74 – Шиммер, 89

Падерборн – Вердер – 0:1

Гол: Дукш, 30