Итоги дня. Вольфсбург в овертайме выбил Боруссию Д из Кубка Германии
Вечером 29 октября состоялись матчи 1/16 финала Кубка Германии
Вечером 29 октября состоялись матчи 1/16 финала Кубка Германии.
Вольфсбург в овертайме выбил дортмундскую Боруссию из турнира (1:0 д.в.)
Единственный гол на 117-й минуте забил Йонас Винд.
Также в 1/8 финала вышли: Кельн, Ян Регенсбург и Штутгарт.
Кубок Германии. 1/8 финала, 29 октября
Вольфсбург – Боруссия Д – 1:0 (д.в.)
Гол: Йонас Винд, 117
Кельн – Хольштайн – 3:0
Голы: Лемперле, 8, Вальдшмидт, 84, 90+7
Ян Регенсбург – Гройтер Фюрт – 1:0
Гол: Булич, 59
Штутгарт – Кайзерслаутерн – 2:1
Голы: Вольтемаде, 14, Фюрих, 76 – Томяк, 43 (пен)
События матча
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