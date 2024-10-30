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  4. Итоги дня. Вольфсбург в овертайме выбил Боруссию Д из Кубка Германии
Кубок Германии
Вольфсбург
29.10.2024 21:45 – FT 1 : 0
Боруссия Д
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
30 октября 2024, 06:55 | Обновлено 30 октября 2024, 08:06
75
0

Итоги дня. Вольфсбург в овертайме выбил Боруссию Д из Кубка Германии

Вечером 29 октября состоялись матчи 1/16 финала Кубка Германии

30 октября 2024, 06:55 | Обновлено 30 октября 2024, 08:06
75
0
Итоги дня. Вольфсбург в овертайме выбил Боруссию Д из Кубка Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Йонас Винд

Вечером 29 октября состоялись матчи 1/16 финала Кубка Германии.

Вольфсбург в овертайме выбил дортмундскую Боруссию из турнира (1:0 д.в.)

Единственный гол на 117-й минуте забил Йонас Винд.

Также в 1/8 финала вышли: Кельн, Ян Регенсбург и Штутгарт.

Кубок Германии. 1/8 финала, 29 октября

Вольфсбург – Боруссия Д – 1:0 (д.в.)

Гол: Йонас Винд, 117

Кельн – Хольштайн – 3:0

Голы: Лемперле, 8, Вальдшмидт, 84, 90+7

Ян Регенсбург – Гройтер Фюрт – 1:0

Гол: Булич, 59

Штутгарт – Кайзерслаутерн – 2:1

Голы: Вольтемаде, 14, Фюрих, 76 – Томяк, 43 (пен)

События матча

117’
ГОЛ ! Мяч забил Йонас Винд (Вольфсбург).
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Кубок Германии по футболу Вольфсбург Боруссия Дортмунд видео голов и обзор Кельн Хольштайн Ян Регенсбург Гройтер Фюрт Штутгарт Кайзерслаутерн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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