7 голов за 30 минут. Динамо разгромило Ингулец в матче чемпионата U-19
Киевский клуб отправил в ворота соперника семь мячей
1 ноября в матче 12 тура Чемпионата Украины U-19 состоялся матч, в котором сыграли киевское «Динамо» и «Ингулец» (Петрово).
Матч прошел в Киеве на стадионе «Конча-Заспа» и закончился разгромной победой столичного клуба со счетом 7:0.
В первом тайме команды не сумели отметиться забитыми мячами, а уже во втором в воротах гостей побывало семь безответных мячей.
Чемпионат Украины U-19, 12 тур. 1 ноября.
Динамо – Ингулец – 7:0
Голы: Саленко, 64, Кремчанин, 74, 90, Редушко, 76, Пономаренко, 78, 90+2, Ищенко, 82
Запись матча:
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