7 голов за 30 минут. Динамо разгромило Ингулец в матче чемпионата U-19

1 ноября в матче 12 тура Чемпионата Украины U-19 состоялся матч, в котором сыграли киевское «Динамо» и «Ингулец» (Петрово).

Матч прошел в Киеве на стадионе «Конча-Заспа» и закончился разгромной победой столичного клуба со счетом 7:0.

В первом тайме команды не сумели отметиться забитыми мячами, а уже во втором в воротах гостей побывало семь безответных мячей.

Чемпионат Украины U-19, 12 тур. 1 ноября.

Динамо – Ингулец – 7:0

Голы: Саленко, 64, Кремчанин, 74, 90, Редушко, 76, Пономаренко, 78, 90+2, Ищенко, 82

Запись матча: