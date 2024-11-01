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Молодежные турниры
01 ноября 2024, 15:34 | Обновлено 01 ноября 2024, 15:50
536
0

7 голов за 30 минут. Динамо разгромило Ингулец в матче чемпионата U-19

Киевский клуб отправил в ворота соперника семь мячей

01 ноября 2024, 15:34 | Обновлено 01 ноября 2024, 15:50
536
0
7 голов за 30 минут. Динамо разгромило Ингулец в матче чемпионата U-19

1 ноября в матче 12 тура Чемпионата Украины U-19 состоялся матч, в котором сыграли киевское «Динамо» и «Ингулец» (Петрово).

Матч прошел в Киеве на стадионе «Конча-Заспа» и закончился разгромной победой столичного клуба со счетом 7:0.

В первом тайме команды не сумели отметиться забитыми мячами, а уже во втором в воротах гостей побывало семь безответных мячей.

Чемпионат Украины U-19, 12 тур. 1 ноября.

Динамо – Ингулец – 7:0

Голы: Саленко, 64, Кремчанин, 74, 90, Редушко, 76, Пономаренко, 78, 90+2, Ищенко, 82

Запись матча:

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чемпионат Украины по футболу U-19 Динамо Киев U-19 Ингулец U-19
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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