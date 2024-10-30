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30 октября 2024, 20:39 |
616
1

Юрген КЛОПП: «Я точно никак не хотел кого-то обидеть»

Экс-коуч «Ливерпуля» высказался о критике в свою сторону

30 октября 2024, 20:39 |
616
1
Юрген КЛОПП: «Я точно никак не хотел кого-то обидеть»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Звездный экс-наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал критику в свою сторону, из-за работы в компании Ред Булл:

«Я точно никак не хотел кого-то обидеть. И мне лично нравятся все мои бывшие клубы. Я не совсем понимаю, что еще мог бы сделать, чтобы всем было хорошо».

Немецкий специалист приступит к своим обязанностям в компании Ред Булл с января 2025 года. Из-за новой работы Клопп получил много критики от болельщиков его бывших клубов – дортмундской «Боруссии» и «Майнца». Коуч возглавлял «Майнц» с 2001 по 2008 годы, а «шмелей» – с 2008 по 2015 годы.

В обязанности Клоппа в Ред Булл будет входить консультирование всех команд системы по тренерской работе, игровой философии, развитию и трансферу молодых талантов.

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Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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