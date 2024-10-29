«Золотой Лунин». Известный паблик потролил Винисиуса и Андрея
Бразильца поздравили с «престижной наградой»
Вечером 28 октября 2024 года состоялась церемония награждения «Золотого мяча». Главную индивидуальную награду в этом году получил полузащитник английского «Манчестер Сити» и национальной сборной Испании Родри.
После церемонии украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин опубликовал Stories в своем официальном Instagram-аккаунте, в которой поддержал одноклубника Винисиуса Жуниора, написав, что он – номер один.
Известный Twitter-аккаунт Troll Football (4.3 миллиона читателей) высмеял Винисиуса и Лунина, опубликовав скриншот Stories украинца с саркастической подписью: «Поздравляем Винисиуса с престижной наградой Lunin d'Or (дословный перевод – Золотой Лунин)».
Congratulations to Vinicius on winning the prestigious Lunin d’Or https://t.co/I1rkly5vOI— Troll Football (@TrollFootball) October 29, 2024
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