«Золотой Лунин». Известный паблик потролил Винисиуса и Андрея

Вечером 28 октября 2024 года состоялась церемония награждения «Золотого мяча». Главную индивидуальную награду в этом году получил полузащитник английского «Манчестер Сити» и национальной сборной Испании Родри.

После церемонии украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин опубликовал Stories в своем официальном Instagram-аккаунте, в которой поддержал одноклубника Винисиуса Жуниора, написав, что он – номер один.

Известный Twitter-аккаунт Troll Football (4.3 миллиона читателей) высмеял Винисиуса и Лунина, опубликовав скриншот Stories украинца с саркастической подписью: «Поздравляем Винисиуса с престижной наградой Lunin d'Or (дословный перевод – Золотой Лунин)».

Congratulations to Vinicius on winning the prestigious Lunin d’Or https://t.co/I1rkly5vOI