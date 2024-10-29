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  4. «Золотой Лунин». Известный паблик потролил Винисиуса и Андрея
Испания
29 октября 2024, 13:48 |
1013
0

«Золотой Лунин». Известный паблик потролил Винисиуса и Андрея

Бразильца поздравили с «престижной наградой»

29 октября 2024, 13:48 |
1013
0
«Золотой Лунин». Известный паблик потролил Винисиуса и Андрея
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Вечером 28 октября 2024 года состоялась церемония награждения «Золотого мяча». Главную индивидуальную награду в этом году получил полузащитник английского «Манчестер Сити» и национальной сборной Испании Родри.

После церемонии украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин опубликовал Stories в своем официальном Instagram-аккаунте, в которой поддержал одноклубника Винисиуса Жуниора, написав, что он – номер один.

Известный Twitter-аккаунт Troll Football (4.3 миллиона читателей) высмеял Винисиуса и Лунина, опубликовав скриншот Stories украинца с саркастической подписью: «Поздравляем Винисиуса с престижной наградой Lunin d'Or (дословный перевод – Золотой Лунин)».

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Золотой мяч Реал Мадрид Андрей Лунин Родри Винисиус Жуниор Ла Лига чемпионат Испании по футболу мемы
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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