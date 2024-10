ВИДЕО. В Бразилии футболиста удалили спустя 3 секунды после начала матча

Матч чемпионата Бразилии между командами «Атлетико Паранаэнсе» и «Крузейро» запомнится совсем не игрой на футбольном поле, и даже не результатом, а – бессмысленным поведением форварда гостей Рафы Силвы.

Дело в том, что бразилец получил красную карточку на третьей секунде матча, вписав свое имя в историю мирового футбола. Нападающий «Крузейро» Рафа Силва побежал прессинговать защиту соперника сразу после старта поединка. На пути к мячу Рафа встретился еще с одним футболистом соперника и ударил его локтем по лицу.

Арбитр сначала не зафиксировал фол, но после подсказок от ассистентов главный рефери показал Силве красную карточку. В итоге «Крузейро» разгромно уступил своим соперникам (0:3).

Стоит отметить, Рафа Силва получил самую быструю красную карточку в истории бразильского футбола. Бразилец побил рекорд бывшего игрока «Крузейро» Зе Карлоса, который в 2009 году получил удаление после семи секунд на поле.

Revendo esse lance do Rafa Silva percebe-se que ele tenta acertar o primeiro jogador do Athletico e não consegue, logo em seguida ele acerta o Kaique Rocha e é expulso.



Sinceramente não dá pra entender porque ele fez isso, com apenas 03 segundo de jogo.pic.twitter.com/7Gggv8vN6Q