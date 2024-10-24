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Лига конференций
24 октября 2024, 20:15 | Обновлено 24 октября 2024, 20:27
371
0

ФОТО. Челси почтил память Балдока в игре против Панатинаикоса

Английский клуб гостит у Греции в рамках 2-го тура Лиги конференций

24 октября 2024, 20:15 | Обновлено 24 октября 2024, 20:27
371
0
ФОТО. Челси почтил память Балдока в игре против Панатинаикоса
ChelseaFC

Игроки лондонского «Челси» перед началом матча подняли вверх футболку Джорджа Балдока с номером 32. Именно столько лет было игроку «Панатинаикоса» на момент смерти. Команда сделала это символично перед матчем 2-го тура Лиги конференций, где «пенсионеры» играют против греческого «Панатинаикоса».

Джордж Балдок родился в Англии в городе Бакингем. Футболом начал заниматься в английской команде «Милтон Кинс Донс».В 2024 году перешел в «Панатинаикос» из «Шеффилд Юнайтед».

За греческий клуб отыграл 3 матча. Трагически погиб 9 октября 2024 года, утонув в бассейне собственного дома.

Напомним, ранее стало известно, что украинец Михаил Мудрик вышел в стартовом составе «Челси» против «Панатинаикоса».

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Челси Панатинаикос Лига конференций Джордж Балдок
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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