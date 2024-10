ФОТО. Челси почтил память Балдока в игре против Панатинаикоса

Игроки лондонского «Челси» перед началом матча подняли вверх футболку Джорджа Балдока с номером 32. Именно столько лет было игроку «Панатинаикоса» на момент смерти. Команда сделала это символично перед матчем 2-го тура Лиги конференций, где «пенсионеры» играют против греческого «Панатинаикоса».

Джордж Балдок родился в Англии в городе Бакингем. Футболом начал заниматься в английской команде «Милтон Кинс Донс».В 2024 году перешел в «Панатинаикос» из «Шеффилд Юнайтед».

За греческий клуб отыграл 3 матча. Трагически погиб 9 октября 2024 года, утонув в бассейне собственного дома.

Напомним, ранее стало известно, что украинец Михаил Мудрик вышел в стартовом составе «Челси» против «Панатинаикоса».

Chelsea pay heartfelt tribute to George Baldock after he was found dead at his home aged 31. 💙 pic.twitter.com/1iHoetKkRe