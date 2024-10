Ньюкасл продлил контракт с ключевым футболистом

Игрок сборной Англии Энтони Гордон подписал новое соглашения с футбольным клубом «Ньюкасл».

Детали контракта стороны не разглашают, также как и срок длительности договора.

«Я очень счастлив здесь, мне нравится здесь жить, команда мне очень подходит, и я тут, чтобы выиграть трофей. Короче говоря, нам нужно выиграть трофей. Выиграть трофей здесь было бы невероятно, потому что болельщики ждали этого так долго. Стать частью той команды, которая наконец-то это сделает – моя огромная цель», – сказал Гордон.

Футболист присоединился к сорокам в январе 2023 года. За это время успел провести 74 матча, в которых забил 11 мячей и отдал 15 ассистов.

Ранее сообщалось, что футболист вел переговоры с другим представителем АПЛ.

✍️ We are delighted to announce that Anthony Gordon has signed a new long-term contract at St. James' Park!



Congratulations, @anthonygordon! 💫 pic.twitter.com/qSH8DcVwF8