Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ньюкасл продлил контракт с ключевым футболистом
Англия
23 октября 2024, 09:48 | Обновлено 23 октября 2024, 09:57
49
0

Ньюкасл продлил контракт с ключевым футболистом

Энтони Гордон продолжит выступления за сорок

23 октября 2024, 09:48 | Обновлено 23 октября 2024, 09:57
49
0
Ньюкасл продлил контракт с ключевым футболистом
IMAGO. Энтони Гордон

Игрок сборной Англии Энтони Гордон подписал новое соглашения с футбольным клубом «Ньюкасл».

Детали контракта стороны не разглашают, также как и срок длительности договора.

«Я очень счастлив здесь, мне нравится здесь жить, команда мне очень подходит, и я тут, чтобы выиграть трофей. Короче говоря, нам нужно выиграть трофей. Выиграть трофей здесь было бы невероятно, потому что болельщики ждали этого так долго. Стать частью той команды, которая наконец-то это сделает – моя огромная цель», – сказал Гордон.

Футболист присоединился к сорокам в январе 2023 года. За это время успел провести 74 матча, в которых забил 11 мячей и отдал 15 ассистов.

Ранее сообщалось, что футболист вел переговоры с другим представителем АПЛ.

По теме:
НБА продолжит сотрудничество со спортивной компанией Nike
Президента Ноттингема дисквалифицировали за плевок в арбитра
Хави может возглавить именитый клуб, который он дважды побеждал в финале ЛЧ
Энтони Гордон Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига продление контракта
Андрій Вітренко Источник: ФК Ньюкасл
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Опубликован рейтинг самых ловких футболистов в истории. Роналду – девятый
Футбол | 22 октября 2024, 11:33 5
Опубликован рейтинг самых ловких футболистов в истории. Роналду – девятый
Опубликован рейтинг самых ловких футболистов в истории. Роналду – девятый

Портал GiveMeSport составил свою версию лучших спортсменов

К радости Лунина. Куртуа может покинуть Реал и сменить чемпионат
Футбол | 22 октября 2024, 11:05 3
К радости Лунина. Куртуа может покинуть Реал и сменить чемпионат
К радости Лунина. Куртуа может покинуть Реал и сменить чемпионат

Бельгийским вратарем заинтересовались клубы Саудовской Аравии

В УЕФА дали оценку матчу Шахтера с Арсеналом в Лиге чемпионов
Футбол | 23.10.2024, 07:14
В УЕФА дали оценку матчу Шахтера с Арсеналом в Лиге чемпионов
В УЕФА дали оценку матчу Шахтера с Арсеналом в Лиге чемпионов
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер после неудачи в Лондоне?
Футбол | 23.10.2024, 06:23
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер после неудачи в Лондоне?
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер после неудачи в Лондоне?
ПУШИЧ: «Отличный удар. Я подумал: это оно, это гол. Фантастический сэйв»
Футбол | 23.10.2024, 04:47
ПУШИЧ: «Отличный удар. Я подумал: это оно, это гол. Фантастический сэйв»
ПУШИЧ: «Отличный удар. Я подумал: это оно, это гол. Фантастический сэйв»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пошел на жертвы. Усик рассказал, от чего отказался перед реваншем с Фьюри
Пошел на жертвы. Усик рассказал, от чего отказался перед реваншем с Фьюри
22.10.2024, 08:29 2
Бокс
Зинченко рассказал о ссоре с Гвардиолой. Жузеп сразу же завершил тренировку
Зинченко рассказал о ссоре с Гвардиолой. Жузеп сразу же завершил тренировку
22.10.2024, 07:11 9
Футбол
«Это была ошибка». Журналист высказался о Мудрике
«Это была ошибка». Журналист высказался о Мудрике
21.10.2024, 13:44 6
Футбол
«Танцуют на костях наших воинов». Вернидуб сравнил Киев и Кривой Рог
«Танцуют на костях наших воинов». Вернидуб сравнил Киев и Кривой Рог
21.10.2024, 15:04 42
Футбол
Майк Тайсон отказался от 5 млн долларов Джейка Пола
Майк Тайсон отказался от 5 млн долларов Джейка Пола
22.10.2024, 09:57 1
Бокс
Как отыграл украинец? Жирона впервые в истории выиграла матч Лиги чемпионов
Как отыграл украинец? Жирона впервые в истории выиграла матч Лиги чемпионов
22.10.2024, 23:54 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем