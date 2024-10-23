Ньюкасл продлил контракт с ключевым футболистом
Энтони Гордон продолжит выступления за сорок
Игрок сборной Англии Энтони Гордон подписал новое соглашения с футбольным клубом «Ньюкасл».
Детали контракта стороны не разглашают, также как и срок длительности договора.
«Я очень счастлив здесь, мне нравится здесь жить, команда мне очень подходит, и я тут, чтобы выиграть трофей. Короче говоря, нам нужно выиграть трофей. Выиграть трофей здесь было бы невероятно, потому что болельщики ждали этого так долго. Стать частью той команды, которая наконец-то это сделает – моя огромная цель», – сказал Гордон.
Футболист присоединился к сорокам в январе 2023 года. За это время успел провести 74 матча, в которых забил 11 мячей и отдал 15 ассистов.
Ранее сообщалось, что футболист вел переговоры с другим представителем АПЛ.
✍️ We are delighted to announce that Anthony Gordon has signed a new long-term contract at St. James' Park!— Newcastle United FC (@NUFC) October 22, 2024
Congratulations, @anthonygordon! 💫 pic.twitter.com/qSH8DcVwF8
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Портал GiveMeSport составил свою версию лучших спортсменов
Бельгийским вратарем заинтересовались клубы Саудовской Аравии