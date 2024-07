Ливерпуль ведет переговоры с Ньюкаслом о трансфере вингера сборной Англии

Английский вингер Энтони Гордон может продолжить карьеру в Ливерпуле.

Ливерпуль ведет переговоры с Ньюкаслом о трансфере футболиста сборной Англии.

Первый раунд переговоров закончился неудачно, однако стороны намерены продолжить обсуждение вскоре.

В минувшем сезоне АПЛ Энтони Гордон сыграл за Ньюкасл 35 матчей АПЛ и забил 11 голов.

