ВИДЕО. Сын Месси шокировал финтом в стиле отца – фаны в восторге

Чиро Месси, младший из сыновей Лионеля и Антонелы Роккуццо, впечатлил соцсети своими скиллами.

6-летний паренёк уже выдает достаточно крутые финты и выступает за детсткую команду «Интер Майами» U-6.

Интересно, что Чиро избрали капитаном команды и он также, как Лео, играет под №10.

Напомним, что другие дети Месси – Тьяго и Матео – тоже играют за детсткие команды «Интер Майами» – U-12 и U-9 соответственно.

Ну а насколько хорош Чиро Месси и какие финты он вытворяет уже сейчас – смотрите здесь:

Ciro Messi already knows how to do the body faint. The Messi DNA is very strong. pic.twitter.com/2pmEUiHRJ3