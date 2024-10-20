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20 октября 2024, 18:25 |
642
0

ВИДЕО. Сын Месси шокировал финтом в стиле отца – фаны в восторге

Младший из сыновей Месси показал, что тест на ДНК не нужен

20 октября 2024, 18:25 |
642
0
ВИДЕО. Сын Месси шокировал финтом в стиле отца – фаны в восторге
X. Лионель Месси вместе с сыном Чиро и его командой

Чиро Месси, младший из сыновей Лионеля и Антонелы Роккуццо, впечатлил соцсети своими скиллами.

6-летний паренёк уже выдает достаточно крутые финты и выступает за детсткую команду «Интер Майами» U-6.

Интересно, что Чиро избрали капитаном команды и он также, как Лео, играет под №10.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Напомним, что другие дети Месси – Тьяго и Матео – тоже играют за детсткие команды «Интер Майами» – U-12 и U-9 соответственно.

Ну а насколько хорош Чиро Месси и какие финты он вытворяет уже сейчас – смотрите здесь:

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Лионель Месси видео lifestyle Интер Майами
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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