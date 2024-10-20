ВИДЕО. Сын Месси шокировал финтом в стиле отца – фаны в восторге
Младший из сыновей Месси показал, что тест на ДНК не нужен
Чиро Месси, младший из сыновей Лионеля и Антонелы Роккуццо, впечатлил соцсети своими скиллами.
6-летний паренёк уже выдает достаточно крутые финты и выступает за детсткую команду «Интер Майами» U-6.
Интересно, что Чиро избрали капитаном команды и он также, как Лео, играет под №10.
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Напомним, что другие дети Месси – Тьяго и Матео – тоже играют за детсткие команды «Интер Майами» – U-12 и U-9 соответственно.
Ну а насколько хорош Чиро Месси и какие финты он вытворяет уже сейчас – смотрите здесь:
Ciro Messi already knows how to do the body faint. The Messi DNA is very strong. pic.twitter.com/2pmEUiHRJ3— Ezenwayi Camp Nou 💙♥️ (@Jiji_Byte) October 19, 2024
Leo Messi with Ciro and his friends 🤗 pic.twitter.com/Pr4VWF6zGZ— Leo Messi 🔟 Fan Club (@WeAreMessi) October 18, 2024
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