ФОТО. Красная карточка игроку Арсенала. Команда лидирует в АПЛ по удалениям
Салиба получил красную карточку
В первом тайме матча АПЛ между Борнмутом и Арсеналом прямую красную карточку получил ключевой защитник лондонской команды Вильям Салиба.
Арсенал лидирует в нынешнем сезоне чемпионата Англии по количеству удалений – три за восемь туров. Ранее красные карточки получали Леандро Троссар и Деклан Райс.
Салиба из-за дисквалификации не поможет команде в матче следующего тура против Ливерпуля. В середине недели Арсенал в Лиге чемпионов сыграет с Шахтером.
В заявку команды вернулся Александр Зинченко, но на поле из-за удаления вышел Якуб Кивиор.
Arsenal have now picked up more red cards than any other side in the Premier League this season (3). 🟥 https://t.co/9G11OpJg5P— Squawka (@Squawka) October 19, 2024
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