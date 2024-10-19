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  4. ФОТО. Красная карточка игроку Арсенала. Команда лидирует в АПЛ по удалениям
Англия
19 октября 2024, 20:17 | Обновлено 19 октября 2024, 20:18
1296
1

ФОТО. Красная карточка игроку Арсенала. Команда лидирует в АПЛ по удалениям

Салиба получил красную карточку

19 октября 2024, 20:17 | Обновлено 19 октября 2024, 20:18
1296
1
ФОТО. Красная карточка игроку Арсенала. Команда лидирует в АПЛ по удалениям
Getty Images/Global Images Ukraine. Вильям Салиба

В первом тайме матча АПЛ между Борнмутом и Арсеналом прямую красную карточку получил ключевой защитник лондонской команды Вильям Салиба.

Арсенал лидирует в нынешнем сезоне чемпионата Англии по количеству удалений – три за восемь туров. Ранее красные карточки получали Леандро Троссар и Деклан Райс.

Салиба из-за дисквалификации не поможет команде в матче следующего тура против Ливерпуля. В середине недели Арсенал в Лиге чемпионов сыграет с Шахтером.

В заявку команды вернулся Александр Зинченко, но на поле из-за удаления вышел Якуб Кивиор.

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Вильям Салиба Арсенал Лондон Борнмут Английская Премьер-лига удаление (красная карточка)
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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