ФОТО. Красная карточка игроку Арсенала. Команда лидирует в АПЛ по удалениям

В первом тайме матча АПЛ между Борнмутом и Арсеналом прямую красную карточку получил ключевой защитник лондонской команды Вильям Салиба.

Арсенал лидирует в нынешнем сезоне чемпионата Англии по количеству удалений – три за восемь туров. Ранее красные карточки получали Леандро Троссар и Деклан Райс.

Салиба из-за дисквалификации не поможет команде в матче следующего тура против Ливерпуля. В середине недели Арсенал в Лиге чемпионов сыграет с Шахтером.

В заявку команды вернулся Александр Зинченко, но на поле из-за удаления вышел Якуб Кивиор.

