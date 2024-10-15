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Молодежные турниры
15 октября 2024, 22:47 | Обновлено 15 октября 2024, 23:01
596
0

Сербия U-21 – Украина U-21. Видео голов и обзор (обновляется)

Смотрите видеообзор матча квалификации Евро-2025 U-21

15 октября 2024, 22:47 | Обновлено 15 октября 2024, 23:01
596
0
Сербия U-21 – Украина U-21. Видео голов и обзор (обновляется)
УАФ

15 октября в 21:30 сборная Украины U-21 играет заключительный матч квалификации Евро-2025 U-21 против команды Сербии U-21.

Поединок молодежных сборных проходит в городе Стара Пазова в Спортцентре ФСС.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

11 октября сборная Украины U-21 проиграл встречу против Англии U-21 (1:2). Украина (24 очка) и Англия (22) досрочно получили путевку в финальный турнир чемпионата Европы 2025 U-21.

После ошибки Ивана Варфоломеева гол на 21-й минуте для сербов забил Милан Алексич.

ГОЛ! 1:0. Милан Алексич, 21 мин

Видеозапись матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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