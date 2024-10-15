Сербия U-21 – Украина U-21. Видео голов и обзор (обновляется)

15 октября в 21:30 сборная Украины U-21 играет заключительный матч квалификации Евро-2025 U-21 против команды Сербии U-21.

Поединок молодежных сборных проходит в городе Стара Пазова в Спортцентре ФСС.

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11 октября сборная Украины U-21 проиграл встречу против Англии U-21 (1:2). Украина (24 очка) и Англия (22) досрочно получили путевку в финальный турнир чемпионата Европы 2025 U-21.

После ошибки Ивана Варфоломеева гол на 21-й минуте для сербов забил Милан Алексич.

ГОЛ! 1:0. Милан Алексич, 21 мин

Видеозапись матча