ОФИЦИАЛЬНО. Петраков уволен с поста главного тренера сборной Армении
Cборная Армении дома в Лиге наций проиграла команде Северной Македонии
Украинский специалист Александр Петраков уволен с поста главного тренера сборной Армении.
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Вечером 13 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций. Cборная Армении под руководством украинского специалиста Александра Петракова проиграла Северной Македонии (0:2).
Турнирное положение: Северная Македония (10 очков), Армения (4), Латвия (3), Фарерские острова (2).
Украинский специалист работал с командой с января 2023 года. Он провел 18 матчей, в которых одержал 4 победы, 4 раза сыграл вничью и проиграл 10 раз.
Лига наций. Турнирная таблица группы C4
Oleksandr Petrakov is no longer the head coach of Armenian national team. The coach has been sacked. #havaqakan #Armenia #Հայաստան #ArmeniaNT pic.twitter.com/i9yGUCOGzl— Football Federation of Armenia (@OfficialArmFF) October 13, 2024
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