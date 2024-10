ОФИЦИАЛЬНО. Петраков уволен с поста главного тренера сборной Армении

Украинский специалист Александр Петраков уволен с поста главного тренера сборной Армении.

Вечером 13 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций. Cборная Армении под руководством украинского специалиста Александра Петракова проиграла Северной Македонии (0:2).

Турнирное положение: Северная Македония (10 очков), Армения (4), Латвия (3), Фарерские острова (2).

Украинский специалист работал с командой с января 2023 года. Он провел 18 матчей, в которых одержал 4 победы, 4 раза сыграл вничью и проиграл 10 раз.

Лига наций. Турнирная таблица группы C4

Oleksandr Petrakov is no longer the head coach of Armenian national team. The coach has been sacked. #havaqakan #Armenia #Հայաստան #ArmeniaNT pic.twitter.com/i9yGUCOGzl