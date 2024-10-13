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Лига наций
13 октября 2024, 22:39 | Обновлено 13 октября 2024, 23:42
3099
10

ОФИЦИАЛЬНО. Петраков уволен с поста главного тренера сборной Армении

Cборная Армении дома в Лиге наций проиграла команде Северной Македонии

13 октября 2024, 22:39 | Обновлено 13 октября 2024, 23:42
3099
10
ОФИЦИАЛЬНО. Петраков уволен с поста главного тренера сборной Армении
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Петраков

Украинский специалист Александр Петраков уволен с поста главного тренера сборной Армении.

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Вечером 13 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций. Cборная Армении под руководством украинского специалиста Александра Петракова проиграла Северной Македонии (0:2).

Турнирное положение: Северная Македония (10 очков), Армения (4), Латвия (3), Фарерские острова (2).

Украинский специалист работал с командой с января 2023 года. Он провел 18 матчей, в которых одержал 4 победы, 4 раза сыграл вничью и проиграл 10 раз.

Лига наций. Турнирная таблица группы C4

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 10
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pricolist
Не дивно, враховуючи рівень вірменських футболістів, ото грати в рашистській лізі їх максимум
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+5
c_a_p2
Ну очевидне рішення...
Та кого не постав а буде так само...
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+2
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Sukiyaki
Звільнили - то звільнили. 
Теж, мабуть, вірять у своїх "зірок"
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+2
Richard Lewis
Ара, Ара, ми з тобой не пара…
Ответить
0
Gargantua81
чуда не случилось
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0
OKs100
В столбце "форма" неправильная очередность матчей, старые должны быть слева, а новые - справа, а на сайте наоборот.
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-5
mastter77
петракова звільнено, а не петраков звільнений! нема на вас дибіловатої фаріон
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-8
Показать Скрыть 1 ответ
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