ВИДЕО. В стиле Марадоны. 9-летний голкипер забил красивый гол

В детском футболе встречаются не менее зрелищные голы и моменты, чем во взрослом. Голкипер детской команды немецкого «Айнтрахта» (до 9 лет) забил гол в стиле Диего Марадоны в матче детской лиги страны.

Вратарь получил «кожаного» вблизи вратарской и пошел в обыгрыш соперников. Один за другим игроки не знали, что делать с первым номером «Айнтрахта». В итоге голкипер к тому же забил.

Диего Марадона забил мяч в таком стиле в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года в матче Аргентина – Англия. Звездный Диего, получив передачу от Эктора Энрике, оставил позади полкоманды англичан, а в конце обыграл и голкипера соперника.

Meanwhile, Eintracht Frankfurt’s u9 goalkeeper did this yesterday. 😂🤯 pic.twitter.com/cChC3kqwJI