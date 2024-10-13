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13 октября 2024, 21:04 | Обновлено 13 октября 2024, 21:30
382
0

ВИДЕО. В стиле Марадоны. 9-летний голкипер забил красивый гол

Голкипер обвел всю команду соперника и не оставил шансов своему визави

13 октября 2024, 21:04 | Обновлено 13 октября 2024, 21:30
382
0
ВИДЕО. В стиле Марадоны. 9-летний голкипер забил красивый гол
Eintracht Frankfurt. U9-Team

В детском футболе встречаются не менее зрелищные голы и моменты, чем во взрослом. Голкипер детской команды немецкого «Айнтрахта» (до 9 лет) забил гол в стиле Диего Марадоны в матче детской лиги страны.

Вратарь получил «кожаного» вблизи вратарской и пошел в обыгрыш соперников. Один за другим игроки не знали, что делать с первым номером «Айнтрахта». В итоге голкипер к тому же забил.

Диего Марадона забил мяч в таком стиле в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года в матче Аргентина – Англия. Звездный Диего, получив передачу от Эктора Энрике, оставил позади полкоманды англичан, а в конце обыграл и голкипера соперника.

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чемпионат Германии по футболу детско-юношеский футбол
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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