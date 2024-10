Клуб Фабрегаса готовит сюрприз болельщикам Наполи

Новичком Серии А в этом году стал клуб «Комо», возглавляемый Сеском Фабрегасом. Команда испанца занимает 14-е место в турнирной таблице после семи туров.

В предыдущей встрече «Комо» проиграл «Наполи» на выезде со счетом 1:3.

Еще до первого свистка на поле разыгралось несколько красивых сцен. Все благодаря поведению болельщиков команда Антонио Конте.

Фанаты «Наполи» тепло приветствовали болельщиков соперника и отдавали дань уважения. В результате руководство «Комо» решилось на неожиданный ход.

Стало известно, что болельщики «Наполи» будут угощаться бесплатным пивом во время матча второго круга в Серии А, который состоится 23 февраля следующего года.

Como 1907 would like to extend sincere thanks to @sscnapoli and its fans for the beautiful display of sportsmanship following the match on Friday evening.



The atmosphere at the Maradona stadium and reaction of both fans after the game was second to none.



This is why Como 1907… pic.twitter.com/y8SArwDSI6