Клуб Фабрегаса готовит сюрприз болельщикам Наполи

Новичком Серии А в этом году стал клуб «Комо», возглавляемый Сеском Фабрегасом. Команда испанца занимает 14-е место в турнирной таблице после семи туров.

В предыдущей встрече «Комо» проиграл «Наполи» на выезде со счетом 1:3.

Еще до первого свистка на поле разыгралось несколько красивых сцен. Все благодаря поведению болельщиков команда Антонио Конте.

Фанаты «Наполи» тепло приветствовали болельщиков соперника и отдавали дань уважения. В результате руководство «Комо» решилось на неожиданный ход.

Стало известно, что болельщики «Наполи» будут угощаться бесплатным пивом во время матча второго круга в Серии А, который состоится 23 февраля следующего года.