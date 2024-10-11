Клуб Фабрегаса готовит сюрприз болельщикам Наполи
Пресс-служба «Комо» сделала важное заявление
Новичком Серии А в этом году стал клуб «Комо», возглавляемый Сеском Фабрегасом. Команда испанца занимает 14-е место в турнирной таблице после семи туров.
В предыдущей встрече «Комо» проиграл «Наполи» на выезде со счетом 1:3.
Еще до первого свистка на поле разыгралось несколько красивых сцен. Все благодаря поведению болельщиков команда Антонио Конте.
Фанаты «Наполи» тепло приветствовали болельщиков соперника и отдавали дань уважения. В результате руководство «Комо» решилось на неожиданный ход.
Стало известно, что болельщики «Наполи» будут угощаться бесплатным пивом во время матча второго круга в Серии А, который состоится 23 февраля следующего года.
Como 1907 would like to extend sincere thanks to @sscnapoli and its fans for the beautiful display of sportsmanship following the match on Friday evening.— Como1907 (@Como_1907) October 7, 2024
The atmosphere at the Maradona stadium and reaction of both fans after the game was second to none.
This is why Como 1907… pic.twitter.com/y8SArwDSI6
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