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  4. Клуб Фабрегаса готовит сюрприз болельщикам Наполи
Италия
11 октября 2024, 18:58 |
197
0

Клуб Фабрегаса готовит сюрприз болельщикам Наполи

Пресс-служба «Комо» сделала важное заявление

11 октября 2024, 18:58 |
197
0
Клуб Фабрегаса готовит сюрприз болельщикам Наполи
ФК Комо

Новичком Серии А в этом году стал клуб «Комо», возглавляемый Сеском Фабрегасом. Команда испанца занимает 14-е место в турнирной таблице после семи туров.

В предыдущей встрече «Комо» проиграл «Наполи» на выезде со счетом 1:3.

Еще до первого свистка на поле разыгралось несколько красивых сцен. Все благодаря поведению болельщиков команда Антонио Конте.

Фанаты «Наполи» тепло приветствовали болельщиков соперника и отдавали дань уважения. В результате руководство «Комо» решилось на неожиданный ход.

Стало известно, что болельщики «Наполи» будут угощаться бесплатным пивом во время матча второго круга в Серии А, который состоится 23 февраля следующего года.

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Комо Наполи Сеск Фабрегас Серия A фанаты чемпионат Италии по футболу
Павло Павленко
Павло Павленко Sport.ua
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