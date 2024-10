Сборная Англии потеряла нескольких игроков перед матчами Лиги наций

19-летний полузащитник сборной Англии Кобби Мейну не сможет принять участие в следующих матчах Лиги наций. По информации журналиста Фабрицио Романо, Кобби был выведен из состава из-за травмы. Сборная Англии сыграет против Греции и Финляндии в дивизионе В.

Несмотря на свой юный возраст, Мейну уже успел сыграть на крупном международном турнире Евро-2024. Вместе с Англией стал вице-чемпионом Европы. Результативными ударами пока не отмечался.

Также за сборную не сыграют полузащитник «Ноттингем Форест» Морган Гиббс-Уайт и защитник «Астон Виллы» Эзри Конза.

Морган Гиббс-Уайт мог дебютировать за сборную, но его первый матч пока отсрочен из-за повреждения. Эзри Конза надевал футболку сборной дважды.

