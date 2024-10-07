Не Интер Майами. За трансфер Гризманна борется клуб из США
Антуан Гризманн может перебраться в Лос-Анджелес
33-летний французский полузащитник «Атлетико» Антуан Гризманн в ближайшее время проведет переговоры с клубом из Соединенных Штатов Америки. Как сообщают испанские СМИ, игрок может стать партнером двух других французов – Оливье Жиру и Уго Льориса, которые выступают за «Лос-Анджелес Гэлакси».
Оливье Жиру прокомментировал возможный трансфер:
«Мы знаем, что контакты уже были. Было бы здорово встретиться втроем с Уго...», — цитирует Жиру Football Espana.
Недавно также появилась информация, что Антуан Гризманн может стать одноклубником Лионеля Месси. Сам француз не скрывает, что хочет переехать в MLS.
Olivier Giroud has told Telefoot that Antoine Griezmann's representatives has been in contact with #LAFC. #AtleticoMadrid pic.twitter.com/Pqzi8tV2eL— Football España (@footballespana_) October 7, 2024
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