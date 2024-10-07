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Major League Soccer
07 октября 2024, 17:02 | Обновлено 07 октября 2024, 18:05
361
1

Не Интер Майами. За трансфер Гризманна борется клуб из США

Антуан Гризманн может перебраться в Лос-Анджелес

07 октября 2024, 17:02 | Обновлено 07 октября 2024, 18:05
361
1
Не Интер Майами. За трансфер Гризманна борется клуб из США
Transfermarkt. Антуан Гризманн

33-летний французский полузащитник «Атлетико» Антуан Гризманн в ближайшее время проведет переговоры с клубом из Соединенных Штатов Америки. Как сообщают испанские СМИ, игрок может стать партнером двух других французов – Оливье Жиру и Уго Льориса, которые выступают за «Лос-Анджелес Гэлакси».

Оливье Жиру прокомментировал возможный трансфер:

«Мы знаем, что контакты уже были. Было бы здорово встретиться втроем с Уго...», — цитирует Жиру Football Espana.

Недавно также появилась информация, что Антуан Гризманн может стать одноклубником Лионеля Месси. Сам француз не скрывает, что хочет переехать в MLS.

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чемпионат Испании по футболу Major League Soccer (MLS) Лос-Анджелес Гэлакси Антуан Гризманн Оливье Жиру трансферы Интер Майами Лионель Месси
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Богдан Харух
Вони виступають за Лос - Анджелес...за тих, що в чорній формі...ЛА Гелексі - це там де грав Бекс та Ібра то трохи не та команда...Гелексі в білій грають-)
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