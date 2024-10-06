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06 октября 2024, 16:35 | Обновлено 06 октября 2024, 17:37
1461
0

ВИДЕО. Кринж дня! Неймар неуклюже прошёлся по скандалу Пи Дидди

Неймар знатно вычудил и в соцсетях засомневались в адекватности бразильца

06 октября 2024, 16:35 | Обновлено 06 октября 2024, 17:37
1461
0
ВИДЕО. Кринж дня! Неймар неуклюже прошёлся по скандалу Пи Дидди
Al Arabiya. Неймар

Бразильский нападающий Неймар попал в достаточно интересную историю, связанную со «скандалом Пи Дидди».

Популярный аккаунт Troll Football нашел на просторах интернета кринж-видео, в котором звезда футбола высмеивает репера Пи Дидди.

В самом видео игрок «Аль-Хиляль» обыгрывает подробности скандальных вечеринок в доме репера и продюсера, затем в кадре появляются «Пи Дидди» и «Эминем»... Актёрская игра оставляет желать лучшего, но это видео вас, как минимум, рассмешит.

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Неймар видео lifestyle
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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