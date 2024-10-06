ВИДЕО. Кринж дня! Неймар неуклюже прошёлся по скандалу Пи Дидди
Неймар знатно вычудил и в соцсетях засомневались в адекватности бразильца
Бразильский нападающий Неймар попал в достаточно интересную историю, связанную со «скандалом Пи Дидди».
Популярный аккаунт Troll Football нашел на просторах интернета кринж-видео, в котором звезда футбола высмеивает репера Пи Дидди.
В самом видео игрок «Аль-Хиляль» обыгрывает подробности скандальных вечеринок в доме репера и продюсера, затем в кадре появляются «Пи Дидди» и «Эминем»... Актёрская игра оставляет желать лучшего, но это видео вас, как минимум, рассмешит.
What did I just watch? 💀pic.twitter.com/iUPmQVlAWr— Troll Football (@TrollFootball) October 6, 2024
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