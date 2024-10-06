Marca: Лунин еще раз доказал, что может заменить Куртуа

Авторитетное испанское издание Marca похвалило украинского вратаря Реала Андрея Лунина за матч 9-го тура Ла Лиги с Вильярреалом (2:0).

Так, 25-летний голкипер за эту игру получил от ресурса 6 баллов. Выше была оценена только игра авторов забитых мячей: Федерико Вальверде и Винисиуса Жуниора – по 7.

«Лунину не пришлось слишком много вмешиваться в игру, за исключением эпизода с выносом мяча кулаком и удара издалека Пепе, с которым он справился. Очень уверенная игра как в «воздухе», так и ногами.

Во втором тайме возникли проблемы с выносом мяча, но без осложнений. Хотя Вильярреал и проигрывал со счётом 0:2, Лунину не пришлось демонстрировать свое мастерство. Он снова доказал, что может заменить Куртуа», – говорится в материале Marca.

Для Лунина этот поединок стал первых сухим в текущем сезоне.

Видеообзор матча Реал – Вильярреал (2:0)