Marca: Лунин еще раз доказал, что может заменить Куртуа
5 октября Реал Мадрид одолел Вильярреал 2:0, Андрей отыграл на ноль
Авторитетное испанское издание Marca похвалило украинского вратаря Реала Андрея Лунина за матч 9-го тура Ла Лиги с Вильярреалом (2:0).
Так, 25-летний голкипер за эту игру получил от ресурса 6 баллов. Выше была оценена только игра авторов забитых мячей: Федерико Вальверде и Винисиуса Жуниора – по 7.
«Лунину не пришлось слишком много вмешиваться в игру, за исключением эпизода с выносом мяча кулаком и удара издалека Пепе, с которым он справился. Очень уверенная игра как в «воздухе», так и ногами.
Во втором тайме возникли проблемы с выносом мяча, но без осложнений. Хотя Вильярреал и проигрывал со счётом 0:2, Лунину не пришлось демонстрировать свое мастерство. Он снова доказал, что может заменить Куртуа», – говорится в материале Marca.
Для Лунина этот поединок стал первых сухим в текущем сезоне.
Видеообзор матча Реал – Вильярреал (2:0)
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