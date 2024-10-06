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  4. Известна оценка Лунина за первый «сухарь» в сезоне. Сколько у других звезд?
Испания
06 октября 2024, 00:42 |
378
1

Известна оценка Лунина за первый «сухарь» в сезоне. Сколько у других звезд?

Украинский вратарь помог «сливочным» одолеть «Вильярреал»

06 октября 2024, 00:42 |
378
1
Известна оценка Лунина за первый «сухарь» в сезоне. Сколько у других звезд?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В субботу, 5 октября, прошел матч 9-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал» и «Вильярреал».

Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». «Реал» убедительно победил со счетом 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В стартовом составе «сливочных» вышел Андрей Лунин. Украинец сохранил ворота на замке впервые в этом сезоне. После матча авторитетный портал WhoScored поставил ему оценку 7.0.

Героем матча был признан Федерико Вальверде, который забил гол, сделал ассист и получил от WhoScored самый высокий балл – 8.4. У Винисиуса Жуниора – 8.1, а у Килиана Мбаппе – 6.6.

Оценки матча Реал – Вильярреал

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Первый clean sheet от Лунина в сезоне! Реал убедительно одолел Вильярреал
WhoScored Федерико Вальверде Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Вильярреал чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Реал - Вильярреал оценки
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Saar
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