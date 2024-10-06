Известна оценка Лунина за первый «сухарь» в сезоне. Сколько у других звезд?
Украинский вратарь помог «сливочным» одолеть «Вильярреал»
В субботу, 5 октября, прошел матч 9-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал» и «Вильярреал».
Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». «Реал» убедительно победил со счетом 2:0.
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В стартовом составе «сливочных» вышел Андрей Лунин. Украинец сохранил ворота на замке впервые в этом сезоне. После матча авторитетный портал WhoScored поставил ему оценку 7.0.
Героем матча был признан Федерико Вальверде, который забил гол, сделал ассист и получил от WhoScored самый высокий балл – 8.4. У Винисиуса Жуниора – 8.1, а у Килиана Мбаппе – 6.6.
Оценки матча Реал – Вильярреал
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