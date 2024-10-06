В субботу, 5 октября, футболисты Шахтера тренировались на поле гостиничного комплекса Emily Resort во Львове.

Команда горняков в Винниках начала разминку и упражнения на удержание мяча, затем перешла к отработке тактических аспектов, а завершила сессию работой над стандартами.

Матч 9-го тура УПЛ «Шахтер» – ЛНЗ состоится на «Арене Львов» 6 октября в 15:30.

ВИДЕО. Дождливая тренировка в Винниках. Как Шахтер готовился к матчу с ЛНЗ