Украина. Премьер лига06 октября 2024, 15:03 | Обновлено 06 октября 2024, 15:56
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ВИДЕО. Дождливая тренировка в Винниках. Как Шахтер готовился к матчу с ЛНЗ
Матч 9-го тура пройдет УПЛ пройдет 6 октября в 15:30
06 октября 2024, 15:03 | Обновлено 06 октября 2024, 15:56
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В субботу, 5 октября, футболисты Шахтера тренировались на поле гостиничного комплекса Emily Resort во Львове.
Команда горняков в Винниках начала разминку и упражнения на удержание мяча, затем перешла к отработке тактических аспектов, а завершила сессию работой над стандартами.
Матч 9-го тура УПЛ «Шахтер» – ЛНЗ состоится на «Арене Львов» 6 октября в 15:30.
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ВИДЕО. Дождливая тренировка в Винниках. Как Шахтер готовился к матчу с ЛНЗ
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