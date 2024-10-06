Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Ворсклы назвал причины поражения от Полесья
Украина. Премьер лига
06 октября 2024, 17:04 | Обновлено 06 октября 2024, 17:14
398
0

Тренер Ворсклы назвал причины поражения от Полесья

Сергей Долганский подвел итоги поединка

06 октября 2024, 17:04 | Обновлено 06 октября 2024, 17:14
398
0
Тренер Ворсклы назвал причины поражения от Полесья
ФК Ворскла. Сергей Долганский

В матче 9-го тура УПЛ «Ворскла» на выезде проиграла «Полесью» со счетом 1:2.

Главный тренер полтавской команды Сергей Долганский подвел итоги встречи в Житомире.

«Отдали много сил, много эмоций. Судьбу матча решил один недоигранный момент. Я просто зашел в раздевалку к ребятам, а они отдали все. Дуэли, недоигранные моменты решают судьбу таких матчей. То, о чем мы договаривались, ребята выполняли, были хорошие атаки. Мы знали, как играет соперник. Мы строили свою игру и понимали, что у нас будут шансы в этой игре», – сказал Долганский.

На данный момент «Ворскла» занимает 12-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав девять очков.

По теме:
Георгий СУДАКОВ о четырех голах: «Никто не сказал, что пять – это рекорд»
Шахтер – ЛНЗ – 5:1. Как Судаков сделал покер. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. Как ЛНЗ отыграл один мяч у Шахтера. Пришлось перебивать пенальти
Сергей Долганский Ворскла Полтава Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Ворскла пресс-конференция чемпионат Украины по футболу
Павло Павленко Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Голкипер отбил два пенальти. Жирона на 90+9-й вырвала победу у Атлетика
Футбол | 06 октября 2024, 17:10 1
Голкипер отбил два пенальти. Жирона на 90+9-й вырвала победу у Атлетика
Голкипер отбил два пенальти. Жирона на 90+9-й вырвала победу у Атлетика

Матч 9-го тура Ла Лиги 2024/25 завершился со счетом 2:1 в пользу красно-белых

«Мы расстроены». Анчелотти – о матче Реала, в котором Лунин отыграл на ноль
Футбол | 06 октября 2024, 07:55 2
«Мы расстроены». Анчелотти – о матче Реала, в котором Лунин отыграл на ноль
«Мы расстроены». Анчелотти – о матче Реала, в котором Лунин отыграл на ноль

«Сливочные» победили »Вильярреал»

ФОТО. Был ли пенальти? Момент на 99-й минуте матча Александрия – Рух
Футбол | 05.10.2024, 18:05
ФОТО. Был ли пенальти? Момент на 99-й минуте матча Александрия – Рух
ФОТО. Был ли пенальти? Момент на 99-й минуте матча Александрия – Рух
Шахтер – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 06.10.2024, 13:45
Шахтер – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч за 3 место ЧМ по футзалу
Футзал | 06.10.2024, 13:50
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч за 3 место ЧМ по футзалу
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч за 3 место ЧМ по футзалу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Что там происходит? Рома может уволить нового коуча и вернуть легенду
Что там происходит? Рома может уволить нового коуча и вернуть легенду
05.10.2024, 20:53 8
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. В сборной Украины минус два лидера Динамо. Но будет дебютант
ОФИЦИАЛЬНО. В сборной Украины минус два лидера Динамо. Но будет дебютант
05.10.2024, 21:40 23
Футбол
ПСЖ готов обновить трансферный рекорд. Известно, кого хотят подписать
ПСЖ готов обновить трансферный рекорд. Известно, кого хотят подписать
05.10.2024, 13:40 3
Футбол
Эффектный камбек Коко. Определена финальная пара на супертурнире в Пекине
Эффектный камбек Коко. Определена финальная пара на супертурнире в Пекине
05.10.2024, 17:25 2
Теннис
Известна оценка Лунина за первый «сухарь» в сезоне. Сколько у других звезд?
Известна оценка Лунина за первый «сухарь» в сезоне. Сколько у других звезд?
06.10.2024, 00:42 1
Футбол
Marca: Лунин еще раз доказал, что может заменить Куртуа
Marca: Лунин еще раз доказал, что может заменить Куртуа
06.10.2024, 12:05 1
Футбол
Тяжелая победа за 2,5 часа. Стародубцева стартовала на турнире в Китае
Тяжелая победа за 2,5 часа. Стародубцева стартовала на турнире в Китае
05.10.2024, 15:34 11
Теннис
Фьюри признался, готов ли провести с Усиком третий бой. Есть одно условие
Фьюри признался, готов ли провести с Усиком третий бой. Есть одно условие
05.10.2024, 00:14 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем