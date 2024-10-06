Тренер Ворсклы назвал причины поражения от Полесья
Сергей Долганский подвел итоги поединка
В матче 9-го тура УПЛ «Ворскла» на выезде проиграла «Полесью» со счетом 1:2.
Главный тренер полтавской команды Сергей Долганский подвел итоги встречи в Житомире.
«Отдали много сил, много эмоций. Судьбу матча решил один недоигранный момент. Я просто зашел в раздевалку к ребятам, а они отдали все. Дуэли, недоигранные моменты решают судьбу таких матчей. То, о чем мы договаривались, ребята выполняли, были хорошие атаки. Мы знали, как играет соперник. Мы строили свою игру и понимали, что у нас будут шансы в этой игре», – сказал Долганский.
На данный момент «Ворскла» занимает 12-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав девять очков.
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