Гонка за золотом продолжается. Полесье одолело Ворсклу в Житомире

Игроки «Полесья» начали поединок активно. Гости из Полтавы были вынуждены сразу же сосредоточиться на обороне, где расположили свои основные ресурсы. Впрочем, очень быстро соотношение сил на поле стало меняться, так как ворскляне в защите переигрывали атаку хозяев. Житомирцы моментами теряли бдительность, и это позволяло подопечным Сергея Долганского опасно контратаковать. Уже на 12-й минуте чудом не забил Иеде – Смоляков выбил мяч в поле после его удара с линии ворот своей команды.

В продолжение игрокам полтавской команды удавалось неприятно для соперников контратаковать. Футболисты «Полесья» защищались, как могли. К примеру, голкиперу Волынцу в одном из моментов даже пришлось играть в подкате (!!!), чтобы спасти свою команду после неприятного прострела от Иеде.

Все изменилось практически в одночасье. На 30-й минуте уже Черноморец выручил «Ворсклу» после опаснейшего удара в исполнении Луифера. А в следующей атаке «Полесья» венесуэльский нападающий все же пробил Исенко. Гол, признаться, сделал Назаренко, который от лицевой линии поля выдал на Луифера пас-конфетку – тому лишь оставалось подставить голову и не промахнуться мимо пустых ворот.

Через три минуты Назаренко мог добавить гол к ассисту, но Исенко своевременно сыграл на перехвате. На 39-й минуте Назаренко вновь упустил момент, когда подобрал мяч после потери Нестеренко, но вновь дуэль Исенко проиграл.

Пока вингер «Полесья» приходил в себя после упущенной возможности, футболисты «Ворсклы» счет сравняли. Пердута поддержал массированную атаку партнеров и справа прострелил точно на Кане. 1:1.

Перед самым перерывом Исенко с трудностями перевел мяч на угловой после удара Теллеса. А вторая половина встречи возобновилась с момента у Крупского — он пробил мимо Волынца, но позади голкипера надежно сработал Смоляков. В ответ на угрозу от полтавчан футболисты «Полесья» завладели инициативой и повели настоящую осаду штрафной «Ворсклы». На 50-й минуте мог пяткой забить Луифер – Исенко момент «просчитал» и мяч забрал. В итоге продержались гости из Полтавы без ошибок в защите до 71-й минуты. Все их надежды отменным ударом разбил Смоляков. Он после углового подобрал мяч за пределами штрафной и с левой ноги точно пробил по диагонали в дальний верхний угол. 2:1.

Получив перевес, игроки «Полесья» сыграли в оставшееся время матча максимально надежно и предельно прагматично. Им все удалось, хотя на последних минутах ворскляне значительно прибавили и шли в атаку очень настойчиво.

Взяв три очка, «Полесье» довело свой очковый багаж в сезоне до 20 пунктов, опередило «Александрию» по дополнительным показателям и временно расположилось на 1-й позиции в УПЛ. У «Ворсклы» 9 очков и 12-я позиция.

Наши оценки:

«Полесье» (замены): Пайшао – 6,0, Леднев – 6,0, Кушниренко – 6,0, Мустафаев – 6,0, Тейлор – б/о.

«Ворскла» (замены): Черниш – 5,0, Скляр – 6,0, Ковталюк – 6,0, Островский – б/о, Корніиеко – б/о.

Украинская Премьер-лига. 9-й тур.

«Полесье» – «Ворскла» - 2:1

Голы: Луифер, 31, Смоляков, 71 – Кане, 40

Предупреждения: Таллес Коста, 58 – Изотов, 81

«Полесье»: Волынец – Смоляков, Чоботенко, Виалле, Михайличенко – Крушинский (Леднев, 63), Мельниченко (Мустафаев, 70), Таллес Коста (Кушниренко, 70) – Назаренко, Луифер (Пайшао, 63), Гуцуляк (Тейлор, 83).

«Ворскла»: Исенко – Бацула (Корниенко, 86), Черноморец, Гучек, Крупский (Ковталюк, 72) – Пердута, Изотов – Кане (Островский, 86), Нестеренко, Ндукве (Черныш, 46, Скляр, 72) – Иеде.

Арбитр: Виталий Романов (Днепр).

Стадион: «Центральный» (Житомир).

Удары (в створ): 16 (7) – 7 (5)

Угловые: 8 – 2

Оффсайды: 1 – 0.

ПОЛЕСЬЕ - ВОРСКЛА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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