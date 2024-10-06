Полесье – Ворскла – 2:1. Эффектный мяч Смолякова. Видео голов и обзор матча

В воскресенье, 6 октября, в матче девятого тура УПЛ житомирское «Полесье» на своем поле обыграло полтавскую «Ворсклу» со счетом 2:1.

После этой победы житомирская команда вышла на первое место в УПЛ.

Украинская Премьер-лига. 9-й тур

«Полесье» – «Ворскла» – 2:1

Голы: Луифер, 31, Смоляков, 71 – Кане, 40

Предупреждения: Таллес Коста, 58 – Изотов, 81

Видеообзор поединка