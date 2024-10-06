Украина. Премьер лига06 октября 2024, 16:16 | Обновлено 06 октября 2024, 16:17
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Полесье – Ворскла – 2:1. Эффектный мяч Смолякова. Видео голов и обзор матча
Смотрите самые интересные моменты матча 9-го тура УПЛ
06 октября 2024, 16:16 | Обновлено 06 октября 2024, 16:17
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В воскресенье, 6 октября, в матче девятого тура УПЛ житомирское «Полесье» на своем поле обыграло полтавскую «Ворсклу» со счетом 2:1.
После этой победы житомирская команда вышла на первое место в УПЛ.
Украинская Премьер-лига. 9-й тур
«Полесье» – «Ворскла» – 2:1
Голы: Луифер, 31, Смоляков, 71 – Кане, 40
Предупреждения: Таллес Коста, 58 – Изотов, 81
Видеообзор поединка
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