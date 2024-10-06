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  4. Полесье – Ворскла – 2:1. Эффектный мяч Смолякова. Видео голов и обзор матча
Украина. Премьер лига
06 октября 2024, 16:16 | Обновлено 06 октября 2024, 16:17
73
0

Полесье – Ворскла – 2:1. Эффектный мяч Смолякова. Видео голов и обзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча 9-го тура УПЛ

06 октября 2024, 16:16 | Обновлено 06 октября 2024, 16:17
73
0
Полесье – Ворскла – 2:1. Эффектный мяч Смолякова. Видео голов и обзор матча
УПЛ

В воскресенье, 6 октября, в матче девятого тура УПЛ житомирское «Полесье» на своем поле обыграло полтавскую «Ворсклу» со счетом 2:1.

После этой победы житомирская команда вышла на первое место в УПЛ.

Украинская Премьер-лига. 9-й тур

«Полесье» – «Ворскла» – 2:1

Голы: Луифер, 31, Смоляков, 71 – Кане, 40

Предупреждения: Таллес Коста, 58 – Изотов, 81

Видеообзор поединка

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Ворскла Полтава Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Полесье - Ворскла видео голов и обзор
Павло Павленко
Павло Павленко Sport.ua
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